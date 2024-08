Kolejny kraj znosi wizy dla Polaków. To raj na Ziemi

Spis treści: 01 Bez wizy do raju

02 Wakacje, a nawet podróż życia

03 Czy warto jechać na Sri Lankę?

Bez wizy do raju

Nie da się ukryć, że Polacy mogą bez trudu podróżować do wielu miejsc na świecie. Polski paszport jest jednym z najsilniejszych na Ziemi, dzięki czemu nie wymaga się od nas wizy w naprawdę wielu miejscach. Wciąż jednak pozostają kraje, które jakiś specjalny dokument przed podróżą chcą - czasami jest to zezwolenie, innym razem wiza wyrabiana po przylocie lub przed rozpoczęciem wyjazdu. Na szczęście ich lista coraz bardziej się kurczy.

Tym razem do grona wakacji bez wizy będziemy mogli zaliczyć naprawdę ciekawe państwo - to Sri Lanka, która poinformowała o zniesieniu wiz dla obywateli Polski i aż 35 innych państw świata. O decyzji poinformował Harin Fernando, doradca Ministra Turystyki.

Wakacje, a nawet podróż życia

Już od 1 października jako Polacy będziemy mogli wjechać do Sri Lanki bez wizy - i to na okres do 6 miesięcy. Nie będzie problemu zarówno z tygodniowym odpoczynkiem, jak i miesięczną podróżą życia. To ogromne ułatwienie na przykład dla tych osób, które chcą w regionie zobaczyć kilka miejsc i będą niejednokrotnie przekraczać granicę.

Kraj ten, póki co nie jest najpopularniejszym wśród rodzimych turystów. Najnowsze dane za 2023 rok potwierdzają, że Sri Lankę odwiedziło wówczas niespełna 18 tysięcy Polaków, choć w zaledwie 6 miesięcy tego roku było już ich ponad 26 tysięcy - popularność rośnie, podobnie jak wśród odwiedzających z innych miejsc. Celem kraju jest osiągnięcie pułapu 5 milionów turystów w rok. Trochę pracy pozostało, bo poprzedni rok zamknięto z wynikiem 1,5 miliona turystów.

Czy warto jechać na Sri Lankę?

Sri Lanka to państwo na wyspie Cejlon, które możemy zauważyć na mapie na południe od Indii. Obecnie te nizinne państwo zamieszkuje 20 milionów osób, a sam kraj charakteryzuje się ciepłym klimatem. Średnia temperatura w skali roku wynosi około 27 stopni Celsjusza, choć warto zwrócić uwagę na sezony deszczowe i monsunowe.

Na miejscu czeka nas bujna roślinność i wspaniałe plaże. Gdy zechcemy bardziej aktywnie spędzić czas, to bez trudu odwiedzimy jedną z wielu świątyń, lub spróbujemy na własnej skórze jakie walory naturalne posiada wyspa - jednym z nich bezwzględnie jest Sigriya, czyli Lwia Skała. To potężna skała magmowa, którą dostrzeżemy już z daleka. Masywnie wyłania się z morza drzew otaczających ją z każdej strony.

