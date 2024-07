Spis treści: 01 Czy polski paszport jest silny?

02 Gdzie jest potrzebna wiza?

03 Wiza po przylocie, eTA - o co w tym chodzi?

Czy polski paszport jest silny?

Posiadając polski paszport możemy wjechać do większości państw świata bez uciążliwej procedury wizowej. Część krajów pozwala nam wjechać do siebie w zasadzie z marszu, jedynie ukazując dokument np. na lotnisku. Niektóre umożliwiają wjazd na dowód osobisty, a inne pozwalają otrzymać tzw. wizę po przylocie, czy wymagają jedynie rejestracji swojej podróży w internecie.

Krótko mówiąc, mamy całkiem dobrze. Polski paszport jest jednym z najsilniejszych na świecie. Zajmuje 6. pozycję w globalnym rankingu (wg. Henley Passport Index) i daje nam możliwość bezwizowego wjazdu do 189 krajów na całym świecie. Otworem stoi przed nami praktycznie cała Europa, obie Ameryki, znaczna część Azji czy sporo państw afrykańskich.

Gdzie jest potrzebna wiza?

Istnieją jednak takie państwa, do których musimy mieć wizę. I nie chodzi tu o wizę po przylocie czy elektroniczną autoryzację podróży. Mowa o wizie, którą załatwiamy z odpowiednim wyprzedzeniem przed wylotem. Możemy to zrobić np. w placówce dyplomatycznej danego kraju, która jest akredytowana na Polskę.

Do jakich krajów Polacy potrzebują wizę? Lista nie jest zbyt długa:

Afganistan

Algieria

Republika Środkowoafrykańska

Czad

Chiny

Kongo

Erytrea

Ghana

Guyana

Korea Północna

Liberia

Mali

Nauru

Niger

Sudan

Syria

Turkmenistan

Jemen

Najbardziej specyficznym przypadkiem są w tym zestawieniu Chiny. Azjatyckie państwo daje nam kilka możliwości ruchu bezwizowego w celach tranzytowych. Dla przykładu możemy skorzystać z niego na czas 144 godzin przylatując do m.in. Pekinu, Chengdu czy Guanghzou. Co więcej, Polacy są uprawnieni do ruchu bezwizowego w prowincji Hainan.

Wyżej wymienione państwa to kraje, w których odpowiednie dokumenty musimy załatwić przed wyjazdem. Jest też grupa krajów, w których wizę otrzymamy po przylocie. To znacznie lepsza sytuacja, gdyż nie wymaga od nas wizyty w ambasadzie czy otrzymania specjalnych zezwoleń. Wśród takich państw można wymienić Kubę (wymagana jest Karta Turystyczna), Bangladesz, Burundi, Komory czy Irak.

Wiza po przylocie, eTA - o co w tym chodzi?

Niektórzy mogą poczuć się zdezorientowani wiedząc, że np. przed wylotem do USA musimy zarejestrować się w systemie ESTA, a w innych miejscach wizę otrzymujemy elektronicznie - w końcu to nadal wiza. Niby tak, ale jednak nie do końca. Wcześniejsza lista obejmuje państwa, do których faktycznie musimy wykonać szereg czynności umożliwiających nam wstęp, czyli zgłoszenie się do ambasady (najpewniej osobiście) ze stosownymi dokumentami. Czasami konieczne jest otrzymanie zaproszenia z wewnątrz, od lokalnej firmy czy mieszkańca. A to nie takie łatwe.

Jest to zupełnie inna sytuacja niż np. podczas podróży do Libanu, gdzie wizę otrzymamy na lotnisku. To wiza, ale trudność jej otrzymania praktycznie nie istnieje. Wystarczy nie posiadać pieczątek z Izraela i nie stwarzać żadnych podejrzeń.

