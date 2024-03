Spis treści: 01 Ranking paszportów. Kto go tworzy?

02 Oto kraj z najgorszym paszportem

03 Najgorsze paszporty - króluje Bliski Wschód

04 Polski paszport jest mocny

Ranking paszportów. Kto go tworzy?

Mniej więcej każdego roku ukazuje się ranking paszportów, w którym czytamy o dobrej pozycji naszego polskiego dokumentu, a także o tych kilku, które na świecie mają największą moc. Cieszy wysoka pozycja naszego paszportu i możliwość ułatwionego podróżowania niemal na całym świecie.

Ranking paszportów sporządza Henley & Partners, przygotowując Henley Passport Index. To ranking paszportów z całego świata, w którym brane pod uwagę są wymagania wizowe stawiane przed obywatelami wszystkich państw. Autorzy rankingu biorą pod uwagę takie czynniki, jak:

Istnienie ruchu bezwizowego

Możliwość uzyskania wizy online lub zaraz po przylocie

Opcję elektronicznej rejestracji podróży (bez wizy)

Konieczność ubiegania się o wizę w ambasadzie

Im mniej ubiegania się o wizę, tym lepiej. Najkorzystniejsza sytuacja to taka, w której na terytorium danego państwa wejdziemy bez żadnych wiz, rejestracji i z samym paszportem. Nie najgorszy jest też system rejestracji elektronicznej przed przyjazdem. Polacy korzystają z niego np. przed wylotem do USA czy Kanady. Dość korzystnie są też interpretowane państwa z systemem visa on arrival (czyli wizę otrzymujemy podczas wjazdu do kraju), a także systemem eVisa, podobnym do elektronicznej rejestracji.

Który kraj ma najgorszy paszport? Niechlubny ranking wygrywa Afganistan.

Oto kraj z najgorszym paszportem

Na samym dole indeksu, na pozycji 104. znajduje się Afganistan, a dokładniej Islamski Emirat Afganistanu. Państwo oficjalnie uzyskało niepodległość od Wielkiej Brytanii w 1919 roku, ale nie oznaczało to końca zawirowań w tamtym regionie. Doskonale pamiętamy toczące się tam operacje wojskowe, zimnowojenny teatr działań między USA i ZSRR, a także nie tak dawną ewakuację sił amerykańskich i sprzymierzonych, która miała miejsce w 2021 roku. To właśnie 15 sierpnia 2021 roku miała upaść Islamska Republika Afganistanu, która od tego czasu jest uznawana za terytorium kontrolowane przez Talibów.

Afgański paszport pozwala na ruch bezwizowy do 28 państw świata. Dla kontrastu, paszporty z miejsca pierwszego (m.in. francuski czy singapurski) zezwalają na bezproblemowy wjazd do aż 189 krajów. Różnica jest ogromna. Do jakich krajów mogą z łatwością udać się Afgańczycy?

Wiza nie jest wymagana w przypadku podróży do Dominiki, Haiti, Kenii, Mikronezji, Samoa, Seszelów oraz Egiptu. W tym ostatnim przypadku jedynie dla osób do 16 roku życia i powyżej 50. rż. Są też kraje z wizą elektroniczną, jak Albania, Katar czy Indie. Ostatecznie trudności stawianych przed Afgańczykami jest całkiem sporo.

Zdjęcie Kabul. / OMER ABRAR/AFP/East News / East News

I nie ma się czemu dziwić, bo opinia międzynarodowa uznaje ten kraj za zdecydowanie niestabilny, co jest efektem wydarzeń sprzed dwóch lat. Te natomiast zaowocowały m.in. wycofaniem wielu misji dyplomatycznych z kraju, co dodatkowo utrudnia proces ubiegania się o wizę. Obecnie uznaje się ten niestabilny kraj za miejsce powstawania kolejnych organizacji terrorystycznych i łamania praw człowieka. Pojawiły się również obawy dotyczące masowego prania pieniędzy i sprzedaży paszportów na dużą skalę.

Najgorsze paszporty - króluje Bliski Wschód

Afganistan z liczbą 28 państw z ruchem bezwizowym wylądował na ostatnim miejscu rankingu i jest to najgorszy paszport świata. Trzeba jednak przyznać, że konkurencja była spora, bo na 103. miejscu znajduje się Syria. Paszport tego kraju pozwala na podróż bez wizy do... 29 krajów - różnica jest zatem znikoma. Równie słabo wygląda sytuacja mieszkańców Iraku, bo ich paszport to 102. miejsce i 31 państw. Tak prezentuje się lista najgorszych paszportów świata z liczbą państw bez wymaganej wizy:

Afganistan - 28 państw

Syria - 29 państw

Irak - 31 państw

Pakistan - 34 państwa

Jemen - 35 państw

Somalia - 36 państw

Palestyna - 40 państw

Nepal - 40 państw

Libia - 40 państw

Korea Północna - 42 państwa

Bangladesz - 42 państwa

Szokuje pozycja Korei Północnej. Jest oczywiście słaba, ale jednak nie najgorsza.

Polski paszport jest mocny

Polski paszport jest jednym z najsilniejszych na świecie. Rodzimy dokument znajduje się na 6. miejscu rankingu, a miejsce dzielimy z Kanadą, Stanami Zjednoczonymi i Czechami. Możemy podróżować bez wizy do 189 krajów na całym świecie. Co ciekawe, w wielu państwach możemy również zostać na dłużej, np. w celu kilkumiesięcznego urlopu.

Zdjęcie Mapa krajów dla podróżnych z Polski. / Thearones / Wikimedia

Dla Polaków otwartych pozostaje większość krajów świata. Bez trudu możemy podróżować po prawie całej Europie, Ameryce Północnej i Południowej, a także do wielu państw w Azji. Gdzie wymagana jest wiza w starym stylu? Wśród krajów z takimi wymaganiami należy wymienić np. Chiny, Afganistan, Algierię, Koreę Północną czy Mali. Na powyższej mapie kraje wymagające wizy są oznaczone kolorem szarym. Mocna zieleń to brak wizy, a niebieski to możliwość podróżowania bez paszportu.

