Problemy ze słuchem zaczynają się już w wieku nastoletnim

Coraz młodsze osoby mają problem ze słuchem. Najnowsze badanie, w którym wzięło udział 3347 nastolatków, wykazało, że u 6,2 proc. nastolatków w wieku od 13 do 18 lat występuje odbiorcza utrata słuchu, a u 12,9 proc. do 18. roku życia występują oznaki prawdopodobnego uszkodzenia słuchu wywołanego hałasem.

- Nasze badanie pokazuje, że chociaż ogólna częstość występowania ubytku słuchu u nastolatków pozostaje stosunkowo stabilna w wieku od 13 do 18 lat, nasilenie ubytku słuchu czuciowo-nerwowego i wywołanego hałasem wzrasta wraz z upływem czasu - powiedziała dr Stefanie Reijers.

Te wyniki podkreślają wagę wczesnego monitorowania i profilaktyki, ponieważ nawet niewielkie zmiany słuchu w okresie dojrzewania mogą mieć długoterminowe konsekwencje

Jak głośno to już zbyt głośno? Od jakiego hałasu traci się słuch

Wiadomo, że rekreacyjna ekspozycja na hałas, np. z odtwarzaczy muzyki, gier i głośnych miejsc, przyczynia się do trwałego uszkodzenia słuchu u młodych ludzi. Utrata słuchu wywołana hałasem występuje, gdy głośne dźwięki uszkadzają delikatne komórki rzęsate ślimaka w uchu wewnętrznym. Te wrażliwe struktury przekształcają energię dźwięku w sygnały elektryczne, które docierają do mózgu. Po uszkodzeniu komórki rzęsate nie mogą się odbudować i tracą zdolność przekazywania dźwięku, co prowadzi do trwałej utraty słuchu.

Długotrwała lub powtarzająca się ekspozycja na dźwięki o natężeniu 85 decybeli (dB) lub wyższym może spowodować zarówno czasową, jak i trwałą utratę słuchu. Do typowych źródeł niebezpiecznego hałasu należą m.in. głośne słuchanie muzyki, również przez słuchawki, koncerty i muzyka na żywo czy fajerwerki.

We wczesnym stadium objawy niedosłuchu mogą być trudne do wykrycia, ponieważ zazwyczaj występują problemy w słyszeniu dźwięków o wysokiej częstotliwości - głośność słyszanych dźwięków jest taka sama, ale ich jakość maleje.

Jakie są konsekwencje utraty słuchu w okresie dojrzewania

Problemy ze słyszeniem mogą mieć daleko idące konsekwencje wykraczające poza trudności ze słuchem. Badania pokazują, że nawet łagodna utrata słuchu może:

zakłócać umiejętności komunikacyjne i interakcje społeczne,

osłabiać wyniki w nauce i rozwój poznawczy,

prowadzić do izolacji społecznej i obniżać jakość życia,

przyśpieszać utratę słuchu związaną z wiekiem w późniejszym okresie życia.

Badanie zostało opublikowane w czasopiśmie Otolaryngology-Head and Neck Surgery.

"Wydarzenia": Hejt, przemoc, wyśmiewanie. Aplikacja ma pomóc gorzowskim uczniom Polsat News