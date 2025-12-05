Nie tylko seniorzy. Utrata słuchu u nastolatków to rosnący problem
Coraz więcej nastolatków zmaga się z problemami słuchu, a badania potwierdzają, że przyczyną mogą być głośne dźwięki, takie jak muzyka czy hałas w miejscach rozrywki. Uszkodzenie komórek rzęsatych w uchu wewnętrznym prowadzi do trwałych zmian, które później wpływają na rozwój społeczny i poznawczy młodego człowieka. Dlatego tak ważne jest wczesne wykrywanie i profilaktyka problemów słuchowych.
Problemy ze słuchem zaczynają się już w wieku nastoletnim
Coraz młodsze osoby mają problem ze słuchem. Najnowsze badanie, w którym wzięło udział 3347 nastolatków, wykazało, że u 6,2 proc. nastolatków w wieku od 13 do 18 lat występuje odbiorcza utrata słuchu, a u 12,9 proc. do 18. roku życia występują oznaki prawdopodobnego uszkodzenia słuchu wywołanego hałasem.
- Nasze badanie pokazuje, że chociaż ogólna częstość występowania ubytku słuchu u nastolatków pozostaje stosunkowo stabilna w wieku od 13 do 18 lat, nasilenie ubytku słuchu czuciowo-nerwowego i wywołanego hałasem wzrasta wraz z upływem czasu - powiedziała dr Stefanie Reijers.
Te wyniki podkreślają wagę wczesnego monitorowania i profilaktyki, ponieważ nawet niewielkie zmiany słuchu w okresie dojrzewania mogą mieć długoterminowe konsekwencje
Jak głośno to już zbyt głośno? Od jakiego hałasu traci się słuch
Wiadomo, że rekreacyjna ekspozycja na hałas, np. z odtwarzaczy muzyki, gier i głośnych miejsc, przyczynia się do trwałego uszkodzenia słuchu u młodych ludzi. Utrata słuchu wywołana hałasem występuje, gdy głośne dźwięki uszkadzają delikatne komórki rzęsate ślimaka w uchu wewnętrznym. Te wrażliwe struktury przekształcają energię dźwięku w sygnały elektryczne, które docierają do mózgu. Po uszkodzeniu komórki rzęsate nie mogą się odbudować i tracą zdolność przekazywania dźwięku, co prowadzi do trwałej utraty słuchu.
Długotrwała lub powtarzająca się ekspozycja na dźwięki o natężeniu 85 decybeli (dB) lub wyższym może spowodować zarówno czasową, jak i trwałą utratę słuchu. Do typowych źródeł niebezpiecznego hałasu należą m.in. głośne słuchanie muzyki, również przez słuchawki, koncerty i muzyka na żywo czy fajerwerki.
We wczesnym stadium objawy niedosłuchu mogą być trudne do wykrycia, ponieważ zazwyczaj występują problemy w słyszeniu dźwięków o wysokiej częstotliwości - głośność słyszanych dźwięków jest taka sama, ale ich jakość maleje.
Jakie są konsekwencje utraty słuchu w okresie dojrzewania
Problemy ze słyszeniem mogą mieć daleko idące konsekwencje wykraczające poza trudności ze słuchem. Badania pokazują, że nawet łagodna utrata słuchu może:
- zakłócać umiejętności komunikacyjne i interakcje społeczne,
- osłabiać wyniki w nauce i rozwój poznawczy,
- prowadzić do izolacji społecznej i obniżać jakość życia,
- przyśpieszać utratę słuchu związaną z wiekiem w późniejszym okresie życia.
Badanie zostało opublikowane w czasopiśmie Otolaryngology-Head and Neck Surgery.