Nowe badanie objęło 450 osób z 13 różnych krajów, w tym przedstawicieli społeczności miejskich, wiejskich, a nawet żyjących w środowiskach leśnych i wysokogórskich. Dzięki wykorzystaniu zaawansowanych testów słuchu, w tym przejściowej otoemisji akustycznej wywołanej - TEOAE (jedna z obiektywnych metod diagnostycznych stosowanych w audiologii, pozwalająca na wykrycie niedosłuchu odbiorczego pochodzenia ślimakowego), naukowcy byli w stanie ocenić czułość ślimaka w uchu wewnętrznym każdego uczestnika. Ślimak to anatomiczna część ucha wewnętrznego ssaków, która odbiera dźwięki jako drgania i przekształca je w impulsy nerwowe, które trafiają do mózgu.

To nie wiek decyduje o słuchu. Naukowcy zaskoczeni

Eksperymenty naukowców pozwoliły ustalić, że kobiety we wszystkich grupach osiągały lepsze wyniki niż mężczyźni, a w niektórych przypadkach ich uszy były nawet o 6 kiloherców bardziej czułe. To może mieć związek z różnicami hormonalnymi w okresie prenatalnym lub z budową samego ślimaka (potrzebne są dalsze badania, aby to ustalić).