Ruszyła najdłuższa pasażerska trasa świata. Wczoraj wylecieli i jeszcze są w powietrzu

Spis treści: Najdłuższa trasa pasażerska ruszyła. 29 godzin w powietrzu Wchodzisz na pokład w piątek nad ranem, wysiadasz w niedzielę wieczorem Połączenie z Buenos Aires do Szanghaju cieszy się dużym zainteresowaniem

China Eastern Airlines ustanawia właśnie nowy rekord świata w najdłuższym regularnie kursującym połączeniu pasażerskim. Lot z Buenos Aires do Szanghaju (China Eastern MU 746) trwać ma 29 godzin. To połączenie bezpośrednie, choć z przerwą na tankowanie w Auckland (Nowa Zelandia). Pierwszy taki lot wyruszył w piątek, 5 grudnia 2025. Trasa została otwarta jednak dzień wcześniej, gdy samolot poleciał w drugą stronę. Lot z chińskiej metropolii do stolicy Argentyny (China Eastern MU 745) trwa jednak krócej, bo "tylko" 25,5 godziny z uwagi na sprzyjające wiatry na dużych wysokościach.

Trasa ma niecałe 20 tysięcy kilometrów, co sprawia, że Boeing 777-300ER nie pokona jej bez tankowania. Zarządzono więc dwugodzinny postój na lotnisku w Auckland (AKL) w Nowej Zelandii. Pasażerowie nie zmieniają jednak samolotu, więc jest to traktowane jako połączenie bezpośrednie. Istnieją trasy z przesiadkami, które zajmują grubo ponad 20 godzin. Przykładowo nigeryjskie linie lotnicze Air Peace oferują loty znacznie przekraczające 29 godzin, jednak z wieloma przesiadkami i czarterowe. W przypadku chińskiej linii lotniczej mamy do czynienia jedynie z postojem, więc technicznie rzecz biorąc, jest to podróż bez przesiadek.

Połączenie ruszyło tuż przed Bożym Narodzeniem i szczytem sezonu lotniczego na półkuli południowej. Przewoźnik określa je jako "Jedwabny Szlak Powietrzny". Łączy ono bowiem region Azji i Pacyfiku z Ameryką Południową. Jest także uznawane za pierwszą komercyjną trasę łączącą miasta na antypodach.

Wchodzisz na pokład w piątek nad ranem, wysiadasz w niedzielę wieczorem

Pierwszy lot na trasie Szanghaj-Pudong (PVG) - Buenos Aires (EZE) rozpoczął się w czwartek, 4 grudnia 2025 i jeszcze jest w powietrzu. To ten krótszy czasowo. Najdłuższy rejs zaczął się dzisiaj, w piątek, 5 grudnia. To 29-godzinne połączenie z Buenos Aires do Szanghaju, które zakończy się dopiero w niedzielę. Oto, jak wygląda rozpiska poszczególnych części lotów. We wszystkich punktach podajemy czas lokalny.

Szanghaj-Pudong - Auckland: poniedziałki i czwartki, godz. 2:00 - 18:30

Auckland - Buenos Aires: poniedziałki i czwartki, w poniedziałki godz. 20:30 - 16:30 (ten sam dzień), w czwartki godz. 20:55 - 16:55 (ten sam dzień)

Buenos Aires - Auckland: wtorki i piątki, godz. 2:00 - 8:40+1

Auckland - Szanghaj-Pudong: środy i niedziele, 10:40 - 18:00

Godziny podane wyżej to nie pomyłka. W podróży z Chin do Argentyny, po przystanku na tankowanie w Nowej Zelandii wskazówka zegara cofa się o kilka godzin. Z kolei podczas rekordowego, 29-godzinnego lotu w przeciwnym kierunku pasażerowie wchodzą na pokład w piątek nad ranem, a wysiadają w niedzielę wczesnym wieczorem. Wszystko z uwagi na to, że oba miasta są oddalone o 11 godzin różnicy czasowej. Kiedy w Szanghaju jest 12:00, w Buenos Aires jest 1:00 w nocy.

Połączenie z Buenos Aires do Szanghaju cieszy się dużym zainteresowaniem

Choć punkty końcowe najdłuższej trasy pasażerskiej na świecie znajdują się po przeciwnych stronach globu, to połączenie ma sens. W Argentynie żyje bowiem ponad 50 tys. osób urodzonych w Chinach, a ponad 350 tys. ma chińskie korzenie. To jedna z najszybciej rozwijających się społeczności w tym państwie w dolnej części Ameryki Południowej.

Sens komercyjny tego połączenia można też oszacować na podstawie dotychczasowego zainteresowania lotami między Chinami a Buenos Aires. Nowe dane mówią, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy (do września 2025) wykonano aż 96 tys. lotów pasażerskich w obie strony. To najbardziej oblegane połączenie na tym rynku.

Również podróże z Argentyny do Chin cieszą się coraz większą popularnością. Od 1 czerwca 2025 r. obywatele Argentyny mają możliwość wjazdu do Chin bez wizy na okres do 30 dni. To jeden z czynników, który z pewnością pobudzi ruch pasażerski na tej trasie.

Ile kosztują bilety? Ceny zaczynają się od 1538-2270 dolarów (ok. 5610-8280 zł) w klasie ekonomicznej z 258 miejscami oraz 5000 dolarów (ok. 18245 zł) w klasie biznes z 52 miejscami. Na pokładzie Boeinga 777-300ER jest także 6 miejsc w pierwszej klasie.

