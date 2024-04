Wraca najdłuższy lot świata. Ponad 25 godzin na pokładzie

Spis treści: 01 Najdłuższy lot świata powraca

02 Trasa-gigant wiedzie przez pół globu

03 Najdłuższe loty z Polski

Najdłuższy lot świata powraca

Leciałem kiedyś samolotem przez 12 godzin i nie wspominam tego jakoś specjalnie dobrze. Pół doby to sporo czasu, ale taki lot i tak ma daleko do najdłuższych połączeń. Bez trudu możemy znaleźć w siatce połączeń trasy, które zbliżają się do granicy 20 godzin. Teraz pojawi się nowa - a w zasadzie stara trasa, która została skasowana z powodu pandemii przed kilkoma laty.

Chodzi o lot linii Air China z Pekinu do Sao Paulo w Brazylii. Na mapie oba miasta są od siebie bardzo oddalone, dlatego samolot w międzyczasie będzie musiał zaliczyć międzylądowanie w Madrycie. Cały lot będzie trwał aż 25 godzin i 5 minut - to najdłuższe połączenie lotnicze ze wszystkich na świecie, choć warto brać poprawkę na to, że maszyna musi zrobić wspomniany przystanek.

Trasa-gigant wiedzie przez pół globu

Samolot z Pekinu startować będzie w czwartki i niedziele o 15:00 czasu lokalnego. O godzinie 21:10 dotrze do Madrytu, gdzie czeka go dwugodzinny postój i tankowanie. Później od razu wyruszy do Brazylii, gdzie zamelduje się 5:05 lokalnego czasu. Co ciekawe, lot będzie wykonywany na Boeingu 787-9 Dreamliner. To szerokokadłubowy samolot, który znajedziemy w wielu flotach na całym świecie - na przykład u rodzimego LOT-u.

Powracająca trasa z miejsca wskoczy na miejsce najdłuższego lotu na Ziemi, gdzie znajdzie się razem z połączeniem singapurskich linii lotniczych z Singapuru do Huston w USA. Swoją drogą, Air China reaktywuje również inną bardzo długą trasę. Chodzi o lot z Pekinu do Hawany na Kubie - też z międzylądowaniem w Madrycie. To połączenie będzie trwać 23 godziny i 30 minut, czyli niemal całą dobę.

Najdłuższe loty z Polski

Z Polski również możemy udać się w długi rejs samolotem, choć niekoniecznie będzie trwać ponad 20 godzin. Najdłuższe połączenia z naszego kraju oferuje LOT. Na pokładzie polskiego przewoźnika udamy się bezpośrednio m.in. do Singapuru, Tokio czy już niedługo (ponownie) do Los Angeles - o locie nad Pacyfik pisałem więcej tutaj.

Całkiem długie połączenia znajdziemy też w ofercie tanich linii lotniczych. I tu kolejna ciekawostka - najdłuższy lot Ryanair startuje właśnie z Polski. To połączenie z warszawskiego Modlina na Teneryfę i tra około 6 godzin. Jak na budżetowego przewoźnika jest to naprawdę długo.

W siatce połączeń Wizzair najdłuższy lot z Polski zajmuje dopiero 4. miejsce - to trasa z Katowic do Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, która też trwa ponad 6 godzin.