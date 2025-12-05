Warner Bros. to spółka, która ma ogromne zadłużenie i jakiś czas temu zaczęto szukać potencjalnego kupcy. Zainteresowanie przejęciem wykazywały m.in. firmy Netflix, Paramount czy Apple. Kto wchłonie operatora HBO Max? Wiele wskazuje na to, że pierwszy z wymienionych gigantów.

Netflix bliski przejęcia Warner Bros. i co się stanie z HBO Max?

Deadline raportuje, że Netflix jest coraz bliżej przejęcia części Warner Bros., czyli obszaru produkcji filmowej oraz serwisów streamingowych, choć do sfinalizowania transakcji jest jeszcze daleka droga. Mowa o aktywach streamingowych Warner Bros. Studios i HBO Max. Kwota transakcji nie jest znana, ale będzie liczona w miliardach dolarów. Potwierdza to na przykład zabezpieczenie za zerwanie umowy, które ustalono rzekomo na 5 mld dolarów.

Jeśli transakcja dojdzie do skutku, to będzie to największe przejęcie w historii branży streamingowej. Można zakładać, że HBO Max zostanie po prostu wcielone przez Netfliksa i produkcje zostaną przeniesione do tej drugiej platformy, która już jest liderem rynku i umocni się jeszcze bardziej.

Paramount zauważa, że jest to duże zagrożenie i Netflix zacznie urastać do miana monopolisty. Firma uzyska wyłączność na bardzo wiele ekskluzywnych treści, co odbije się na konkurencyjnych platformach. Innym efektem ubocznym mogą być same filmy i seriale, które pójdą w kierunku niekoniecznie oczekiwanym przez widzów HBO Max.

Netflix po przejęciu HBO Max może podnieść ceny

Oczywiście można się domyślać, że za "zakupy" Netfliksa zapłacą widzowie. Przejęcie HBO Max będzie wiązało się z ogromnym wydatkiem i można się spodziewać, że to wpłynie na ceny planów w platformie. Biblioteka produkcji ulegnie rozszerzeniu, ale za dostęp trzeba będzie pewnie zapłacić więcej. Z drugiej strony spekuluje się, że i tak byłoby to mniej niż kwota za dwie osobne subskrypcje.

Na razie są to przypuszczenia. Netflix jeszcze nie kupił HBO Max i choć wydaje się to coraz bardziej prawdopodobne, tak na ewentualne skutki takiego przejęcia trzeba będzie trochę poczekać.

"Wydarzenia": Legendarny "Dar Młodzieży" będzie miał swojego następcę Polsat News