Czego nie ma Netflix, a jest w Spotify? To nie tylko muzyka. Mowa o podcastach, które stają się coraz popularniejsze. Gigant rynku streamingowego doszedł do wniosku, że rozszerzy swoją ofertę o tego typu treści, co nastąpi już za kilka miesięcy.

Netflix wprowadzi podcasty wideo ze Spotify Studios i The Ringer

Netflix nawiązał współpracę ze Spotify Studios i The Riger. To sprawi, że w platformie zostaną udostępnione podcasty o różnej tematyce. Wymienia się m.in. kulturę, sport, true crime czy lifestyle.

W Netflix zawsze szukamy nowych sposobów na dostarczanie rozrywki naszym użytkownikom, gdziekolwiek i jakkolwiek chcą oglądać. Ponieważ podcasty wideo zyskują na popularności, nasze partnerstwo ze Spotify pozwoli nam udostępnić pełne wersje wideo tych topowych programów zarówno widzom Netflix, jak i Spotify

Początkowo w serwisie zostaną udostępnione m.in. The Bill Simmons Podcast, The Zach Lowe Show i kilka programów sieci Ringer o NFL, NBA i F1. Następnie mamy The Rewatchables, The Big Picture i The Dave Chang Show czy Conspiracy Theories oraz Serial Killers.

Spotify dodaje, że jest to duży krok na celu zwiększenia współpracy wieloplatformowej. Skorzystają na tym zarówno twórcy podcastów (większe zasięgi), jak i widzowie (więcej treści).

Kiedy Netflix udostępni pierwsze podcasty?

Netflix planuje wprowadzić pierwsze z zapowiedzianych podcastów wideo do własnej platformy na początku 2026 r. Niestety, początkowo tylko w Stanach Zjednoczonych. Na razie nie wiadomo, kiedy tego typu treści pojawią się w polskiej wersji serwisu. Nie ma też informacji o ewentualnych produkcjach rodzimych twórców.

Sam pomysł nie jest nowy i rodził się w głowach właścicieli Netfliksa od dłuższego czasu. W kwietniu co-CEO firmy, Ted Sarandos powiedział, że platforma rozważa wprowadzenie treści nowego typu. Teraz jesteśmy świadkami realizacji tych celów. Jest to też odpowiedź na rosnącą popularność podcastów wideo w serwisie YouTube.

