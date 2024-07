SUV wraz z pięcioma pasażerami wjechał do gejzeru Semi-Centenial, który znajduje się blisko Roaring Mountain między Mammoth Hot Springs a Norris Junction.

Ostatni wyrzut wody nastąpił tutaj 102 lata temu, kiedy woda osiągnęła aż 91 m wysokości. Od tego czasu forma pozostaje nieaktywna. Niecka gejzeru wypełniona jest wodą o wysokiej temperaturze wynoszącej 41 stopni Celsjusza (podobna temperatura jest w jacuzzi). Ponadto woda ta jest wyjątkowo kwaśna - pH wynosi około 3 (podobnie jak ocet).

Samochód z pięcioma pasażerami wpadł do kwasowego jeziora

Auto z niewyjaśnionych jeszcze przyczyn o godzinie 10:40 czasu lokalnego nagłe zjechało z drogi i wpadło do jeziora znajdującego się kilka metrów poniżej jezdni. Jak poinformował Morgan Warthin, rzecznik Parku Narodowego Yellowstone, pasażerowie mogli samodzielnie wydostać się z tonącego auta. Jednakże przeprawiając się przez gorącą i kwasową wodę, doznali wielu obrażeń. Osoby zostały przewiezione do szpitala, a ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Przez następne dwie godziny droga była zamknięta. W tym czasie służby specjalne próbowały wyciągnąć auto, które osiadło na dnie zbiornika na około 3 metrach głębokości. Jak wskazują media, przymocowanie odpowiednich uprzęży do wraku w tak trudnych warunkach było wyzwaniem dla specjalistów. Auto miało silnie uszkodzony przód oraz wyrwane przednie koła i lusterka, rozbita została także przednia szyba.

Obecnie nie ujawniono szczegółów dotyczących osób biorących udział w tym niebezpiecznym wydarzeniu. Jednocześnie trwa śledztwo mające na celu wyjaśnienie incydentu.

Niezwykle piękny i niebezpieczny Park Narodowy Yellowstone

Park Narodowy Yellowstone jest najstarszym parkiem narodowym na świecie. Słynie z gorących źródeł, gejzerów, wodospadów i wulkanów błotnych. Obszar znajduje się na rozległym płaskowyżu wulkanicznym, około 7-17 km ponad gigantyczną komorą magmową.

Jak podają specjaliści, w całym Yellowstone można znaleźć co najmniej 10 000 obiektów geotermalnych - jest to ponad połowa gejzerów i obiektów hydrotermalnych, które istnieją na świecie.

Piękno tego krajobrazu jest wyjątkowo niebezpieczne. W obiektach hydrotermalnych temperatura wody często osiąga 100 stopni Celsjusza, zaś w niektórych notowana jest silnie kwasowa ciecz, która w sekundę może poparzyć naszą skórę.

Jednocześnie co roku dokumentowane są przypadki ludzi, którzy mimo licznych zakazów, zbyt blisko podchodzą do krawędzi tych form i do nich wpadają - kończy się to wylądowaniem w szpitalu na intensywnej terapii. Ponadto dokumentuje się martwe bizony, które wdychały toksyczne opary geotermalne wydobywające się spośród skał. W poprzednim roku Park Narodowy Yellowstone został odwiedzony przez aż 4,5 miliona osób.