Wspomniana para galaktyk została sklasyfikowana pod nazwą Arp 142. Astronomowie wyliczyli, że oba obiekty zaczęły ze sobą oddziaływać około 25-75 mln lat temu. To spowodowało proces tworzenia licznych gwiazd. Szacuje się, że w Pingwinie powstaje nawet 100-200 mln nowych obiektów tego typu każdego roku. Dla porównania w Drodze Mlecznej jest to tylko zaledwie 6-7 nowych gwiazd rocznie.

Trzeba przyznać, że para uchwycona przez Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba wygląda bardzo majestatycznie. Pingwin to obiekt, który na obrazie przypomina głowę ptaka. Natomiast Jajo znajduje się po jego lewej stronie. Choć wizualnie galaktyki mają różne rozmiary, tak naukowcy nie pozostawiają złudzeń co do ich mas i twierdzą, że są bardzo zbliżone.

Pierwszy obraz naukowy z Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba

W rzeczywistości nie było to pierwsze zdjęcie, które zrobił Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba, bo wcześniej wykonano m.in. obrazy związane z kalibracją instrumentów. Tak jednak pierwszą typowo naukową była "fotografia" udostępniona w lipcu 2022 r. Mogliśmy na niej zobaczyć najgłębszy widok wszechświata i był to obraz prezentujący wiele galaktyk (klaster o nazwie SMACS 0723) sprzed 4,6 mld lat.

Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba to najpotężniejsze obserwatorium w kosmosie, którym obecnie dysponuje ludzkość. Budowano go kilkanaście lat i projekt pochłonął miliardy dolarów. Początkowy plan zakładał wystrzelenie go już w 2007 r., ale doszło do licznych opóźnień. Finalnie został on wyniesiony w grudniu 2021 r.