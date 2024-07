Ta egzoplaneta musi mieć ocean. Bardzo przypomina Ziemię

Znalezienie egzoplanety najbardziej podobnej do Ziemi nie jest prostym zadaniem. Większość z odkrytych poza Układem Słonecznym planet nie jest podobnych do naszego świata, ale wśród nich jest prawdziwa perełka. To obiekt sklasyfikowany pod nazwą LHS 1140 b. Skąd ta wyjątkowość?

Egzoplaneta LHS 1140 b podobna do Ziemi i ma ocean

LHS 1140 b to egzoplaneta, która jest bardzo podobna do Ziemi. Co ważne, znajduje się w odpowiedniej odległości od własnej gwiazdy, co sprzyja warunkom dla istnienia życia, które mamy u nas. Planeta jest około 1,7 razy większa od naszego świata. Obiekt został zbadany dokładniej z wykorzystaniem Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba i w ten sposób dokonano odkrycia, które z pewnością wprawiło astronomów w euforię.

Spośród wszystkich obecnie znanych egzoplanet strefy umiarkowanej LHS 1140 b może być naszym najlepszym wyborem, jeśli pewnego dnia pośrednio potwierdzi obecność wody w stanie ciekłym na powierzchni obcego świata poza naszym Układem Słoneczny. Byłby to kamień milowy w poszukiwaniu egzoplanet potencjalnie nadających się do zamieszkania. Charles Cadieux, główny autor artykułu na temat odkrycia

Jest to prawdziwy przełom, bo egzoplaneta LHS 1140 b może mieć płynny ocean. Z informacji, które naukowcy uzyskali w trakcie badań, wynika, że jego temperatura wynosi około 20 stopni Celsjusza i jest on o połowę mniejszy od Atlantyku. Nada się więc idealnie na wakacyjne wypady... o ile kiedykolwiek tam dolecimy.

Planeta LHS 1140 b całkiem niedaleko nas

Na pewno warto wspomnieć, że LHS 1140 b nie jest zbyt odległym światem. Znajduje się około 48 lat świetlnych od nas, czyli całkiem blisko, choć oczywiście obecnie ludzkość nie dysponuje technologiami umożliwiającymi dolecenie do tej planety.

Zdjęcie Wizja artystyczna egzoplanety LHS 1140 b, która jest podobna do Ziemi i ma ocean. / materiał zewnętrzny

Niestety planeta orbituje wokoło czerwonego karła, który jest około pięć razy mniejszy od Słońca. Gwiazdy tego typu bywają burzliwe i może to mieć duży wpływ na warunki panujące na powierzchni LHS 1140 b. Ponadto świat ten pokryty jest lodem i pod tym względem może przypominać jowiszowy księżyc Europa.

Warto dodać, że NASA planuje zbudować potężny teleskop, który pozwoli lepiej zbadać wybrane egzoplanety pod kątem kandydatek na Ziemię 2. To Habitable Worlds Observatory, którego budowa potrwa latami i pochłonie mnóstwo pieniędzy.

