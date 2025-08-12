W ostatnich latach Chiny stały się światowym liderem w rozwoju odnawialnych źródeł energii, a jednym z najbardziej spektakularnych symboli tej transformacji są tzw. "szklane góry", czyli ogromne farmy fotowoltaiczne, które pokrywają całe zbocza gór i wzgórz. Te imponujące instalacje, zbudowane z milionów paneli słonecznych, nie tylko dostarczają czystą energię, ale także zmieniają krajobraz i inspirują do nowych rozwiązań w dziedzinie ekologii. Jednak pomysł budowy solarnych gór budzi również wiele kontrowersji, zarówno wśród ekologów, jak i lokalnych społeczności.

Najbardziej znane "szklane góry" znajdują się w prowincjach Anhui, Shanxi, Qinghai oraz w regionie autonomicznym Ningxia. W tych miejscach, na rozległych, często nieużytkowanych terenach górskich, powstały gigantyczne farmy solarne, które z lotu ptaka przypominają błyszczące, szklane rzeki lub mozaiki. Przykładem może być farma Longyangxia w Qinghai, która zajmuje powierzchnię ponad 27 kilometrów kwadratowych i generuje setki megawatów energii elektrycznej, zasilając setki tysięcy domów.

Rozwiń

Chińczycy znowu pokazali, co potrafią

Budowa solarnych gór to nie tylko wyzwanie technologiczne, ale także logistyczne i środowiskowe. Panele muszą być odpowiednio ustawione, by maksymalnie wykorzystywać promienie słoneczne, a jednocześnie nie zakłócać lokalnych ekosystemów. W wielu przypadkach farmy powstają na terenach zdegradowanych lub nieprzydatnych dla rolnictwa, co pozwala na ich rekultywację i ponowne wykorzystanie. Dodatkowo, niektóre projekty łączą produkcję energii z hodowlą owiec lub uprawą roślin pod panelami, co zwiększa efektywność wykorzystania ziemi.

Jednak nie brakuje głosów krytycznych. Część ekologów i mieszkańców zwraca uwagę, że masowe pokrywanie gór panelami słonecznymi może prowadzić do zaburzenia lokalnych ekosystemów, zmiany mikroklimatu, a nawet do erozji gleby. Pojawiają się także obawy o wpływ na krajobraz i tradycyjny sposób życia lokalnych społeczności. Dla niektórych "szklane góry" są symbolem postępu i walki ze zmianami klimatu, dla innych, przykładem zbyt agresywnej ingerencji człowieka w naturę.

Zobacz również: Nauka Głęboko pod wodami Antarktydy kryje się sieć 332 kolosalnych struktur Paula Drechsler

Równowaga pomiędzy rozwojem a ochroną środowiska

Szklane góry stały się także atrakcją turystyczną i symbolem nowoczesnych Chin. W niektórych miejscach, jak w prowincji Anhui, farmy solarne zostały zaprojektowane w kształcie zwierząt lub symboli kulturowych, co przyciąga fotografów i turystów z całego świata. Władze lokalne organizują wycieczki edukacyjne, pokazując, jak działa nowoczesna energetyka i jak ważna jest ochrona środowiska.

Rozwój solarnych gór to część wielkiej strategii Chin, które dążą do osiągnięcia neutralności węglowej do 2060 roku. Dzięki inwestycjom w odnawialne źródła energii, kraj ten nie tylko ogranicza emisję gazów cieplarnianych, ale także tworzy nowe miejsca pracy i stymuluje rozwój nowoczesnych technologii. Szklane góry są dowodem na to, że nawet najbardziej nieprzyjazne tereny mogą stać się źródłem czystej energii i inspiracją dla reszty świata, choć ich powstawanie nie jest wolne od kontrowersji i pytań o długofalowe skutki dla środowiska.

***

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 88 tys. obserwujących nasz fanpage - polub GeekWeek na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!

"Wydarzenia": Przepłynęli 2,5 tysiąca mil morskich Polsat News Polsat News