Skorupa ziemska może się odklejać. Co to oznacza?

Ziemia ciągle się przeobraża i są to długotrwałe procesy. Dotyczy to także skorupy ziemskiej, która jest zewnętrzną częścią litosfery graniczącą z wodą lub atmosferą a górną częścią płaszcza. Naukowcy po licznych badaniach zauważyli, że w jednym miejscu naszej planety może dochodzić do odklejania tej warstwy. Gdzie to występuje?