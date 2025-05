Wschodnia Afryka to miejsce o wyjątkowej aktywności geologicznej. To właśnie tutaj Afrykański System Ryftowy (EARS) rozciąga się na tysiące kilometrów, zapowiadając proces, który może podzielić kontynent na dwie części. Przez lata naukowcy spierali się, co napędza to zjawisko. Najnowsze badania wskazują jednoznacznie: "winny" jest gigantyczny superpióropusz magmy, którego korzenie sięgają granicy jądra i płaszcza Ziemi.

Naukowcy zbadali gazy szlachetne z wnętrza Ziemi

Wbrew wcześniejszym teoriom, według których Afrykę rozrywają dwa płytsze, niezależne pióropusze magmy, nowe dane sugerują istnienie jednego ogromnego źródła. Zespół prof. Fina Stuarta z Uniwersytetu w Glasgow przeanalizował stosunki izotopów gazów szlachetnych uwięzionych w magmie. Te izotopy, zwłaszcza porównanie neonu-21 do neonu-22, pozwalają zajrzeć głęboko w historię i strukturę wnętrza Ziemi, bo na dużych głębokościach nie ulegają one rozproszeniu.

Badacze porównali próbki z pól geotermalnych w kenijskim Menengai oraz ze źródeł w rejonie Morza Czerwonego i Malawi. W każdym przypadku stosunek izotopów był uderzająco podobny, co wyklucza przypadek. Oznacza to, że magma pochodzi z jednego, głębokiego źródła - nie z kilku rozproszonych. Co więcej, skład izotopowy przypomina ten znany z Hawajów, klasycznego przykładu pióropusza z głębokiego płaszcza.

Mapa systemu ryftów wschodnioafrykańskich pokazująca szkielet tektoniczny i miejsca poboru próbek. Naniesiono maksymalne stosunki 3 He/ 4 He współczesnych skał wulkanicznych, ksenolitów i płynów geotermalnych z Afar Chen, B. et al., 2025, Geophysical Research Letters, 52, materiał zewnętrzny

Afrykański superpióropusz z wnętrza Ziemi

- Nasze badania sugerują, że gigantyczna, gorąca bryła skał z pogranicza jądra i płaszcza znajduje się pod Afryką Wschodnią. To ona rozdziera płyty i unosi kontynent setki metrów powyżej poziomu, jaki miałby bez niej - powiedział prof. Stuart w oświadczeniu.

To odkrycie tłumaczy nie tylko powstawanie ryftu, ale także jego potęgę. I ma też praktyczne znaczenie - ciepło wydobywające się z głębi jest już wykorzystywane. Blisko połowa energii elektrycznej w Kenii pochodzi z geotermii, a plany zakładają dalszy rozwój i eksport tej energii.

Odkrycie superpióropusza pod Afryką nie tylko rozwiązuje wieloletni naukowy spór, ale i zmienia nasze rozumienie sił kształtujących kontynenty. Ziemia wciąż żyje - i potrafi zaskoczyć swoją skalą.

Źródło: University of Glasgow

Publikacja: Chen, B., Györe, D., Mutia, T., & Stuart, F.M. (2025). Neon isotopes in geothermalgases from the Kenya Rift reveal acommon deep mantle source beneath EastAfrica. Geophysical Research Letters, 52,e2025GL115169. https://doi.org/10.1029/2025GL115169

Wiadomo, co zabierze w kosmos Sławosz Uznański-Wiśniewski Polsat Polsat