Pozazdrościli sąsiadom? Zbudują nowy ośrodek na szczytach gór

Trzy wioski rozciągające się na szeregu szczytów górskich zostaną połączone ścieżkami, mostami i drogami przecinającymi wyjątkowo atrakcyjny krajobraz tworząc górski kurort Omani Mountain Destination. Inwestycja zrealizowana będzie na wysokości 2400 metrów n.p.m. w paśmie górskim Jabal al Akhdar. Po ukończeniu będzie służyć jako wielofunkcyjna dzielnica, w której powstanie 5 tys. miejsc pracy i pomieści 8 tys. mieszkańców.

Trzy wsie utworzą Omani Mountain Destination

W ramach inwestycji powstanie 2527 domów i 2 tys. pokoi hotelowych, wioska zdrowia i odnowy biologicznej, ośrodek szkolenia wysokościowego, amfiteatr, a także muzeum i centrum różnorodności biologicznej. Oprócz tego oferta turystyczna Omani Mountain Destination obejmie park z terenami rolniczymi oraz obiekt do uprawiania sportów ekstremalnych, w którym można uprawiać kolarstwo górskie, skoki na bungy i wspinaczkę skałkową. Główny środkiem transportu będzie kolejka linowa. Inwestorzy oczekują, że będzie tu mogło nocować do 2350 gości, a dodatkowe 2 tys. turystów będzie tu przyjeżdżali w ciągu dnia. Dzięki dużej wysokości mieszkańcy i goście mogą spodziewać się komfortowego klimatu ze średnią roczną temperaturą wynoszącą 22 st. C.

Dostępne wizualizacje pokazują przestrzeń poprzecinaną ścieżkami, otwartymi placami, zielenią i zbiornikami wodnymi. OMD pomimo zapraszania turystów chce postawić na ochronę 500-letnich rodzimych jałowców, tahr arabskich i populacji innych zwierząt. Według zapewnień ponad 90 proc. nowych nasadzeń mają stanowić gatunki rodzime.

Docelowo cała dzielnica ma w 100 proc. korzystać z energii odnawialnej i zredukować emisję gazów cieplarnianych o 40 proc. Inwestycja obejmie także spacer po skarpie w odległym, prawnie chronionym obszarze dzikiej przyrody, znanym jako Narodowy Rezerwat Krajobrazowy, co zapewni niskie zanieczyszczenie światłem. W samym ośrodku ma być utrzymana Strefy Ciemnego Nieba.

Oman pozazdrościł sąsiadom?

Oman położony jest w południowej części Półwyspu Arabskiego. Sąsiaduje z Jemenem, a także Arabią Saudyjską i Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. Dwa ostatnie już od wielu lat niezwykle intensywnie rozwijają turystykę nastawioną nie tylko na muzułmanów, ale także gości z Zachodu. Najbardziej znanym miastem ZEA jest Dubaj, w którym oprócz luksusowych hoteli postawiono na budowę sztucznych wysp, na których można kupić domy z dostępem do morza (a właściwie Zatoki Perskiej).

Arabia Saudyjska rozwija z kolei megaprojekt Neom, infrastrukturę kolejową umożliwiającą przede wszystkim dotarcie pielgrzymom do Mekki i Medyny, a także inwestuje w swoją stolicę Rijad, gdzie powstać ma wysoki na 2 km wieżowiec, oraz nowa dzielnica Murabba z monumentalnym wieżowcem w kształcie sześcianu o boku 400 m.

Obecnie podstawą gospodarki kraju jest przemysł naftowy. Wydobywa się również gaz ziemny. Projekt Omani Mountain Destination stanowi kluczową część Omańskiej Wizji 2040 - rozwoju, którego celem jest "osiągnięcie rozwiniętej, zróżnicowanej i zrównoważonej gospodarki narodowej, ze sprawiedliwym podziałem zysków rozwojowych i ochroną zasobów naturalnych". W ramach Oman Vision 2040 kraj intensywnie inwestuje w turystykę i stara się oferować odwiedzającym szereg unikalnych wrażeń.