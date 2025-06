Powierzchnia naszej planety nie jest muzeum, w którym cenne artefakty sprzed lat mają pewność przetrwania, to raczej plac budowy, gdzie stare struktury nieustannie są niszczone i przetwarzane. Procesy tektoniczne, wulkanizm i erozja skutecznie zacierają ślady przeszłości, przez co pierwotna skorupa ziemska z czasów "oceanu magmy" uległa niemal całkowitemu zniszczeniu. W takich warunkach odnalezienie fragmentu skał, które mogą pochodzić sprzed 4 miliardów lat, graniczy z cudem, a jednak… takie właśnie zostały znalezione w Kanadzie.

Pas Nuvvuagittuq Greenstone od lat znany jest geologom, nawet najostrożniejsze szacunki datują jego wiek na około 3,77 mld lat, a najstarsze wskazują na 4,3 mld lat - wynik trudny do przebicia na planecie, która liczy sobie mniej niż 4,6 mld lat i początkowo była zbyt gorąca, by mogły na niej powstać jakiekolwiek skały. Duża część naukowców uznała jednak tę interpretację za kontrowersyjną, gdyż twierdzono, że skały mogły być zanieczyszczone materiałem z głębokiego płaszcza Ziemi, który miał odmienny skład izotopowy.

Najnowsze badania, przeprowadzone przez zespoły University of Ottawa, Carleton University oraz francuskiego Instytutu Badań nad Zrównoważonym Rozwojem skupiły się na analizie izotopów we wtórnych intruzjach, czyli magmowych wtrąceniach, które przecięły starsze skały. Klucz do określenia wieku tych skał leży w badaniu izotopów neodymu, a konkretnie stosunku Nd-142 do Nd-144. Nd-142 powstaje w wyniku rozpadu samaru-146, którego czas połowicznego zaniku wynosi około 100 milionów lat. A ponieważ do 4 miliardów lat temu prawie cały samar-146 zniknął z Ziemi, jego obecność (lub brak) w skałach to pewna geologiczna sygnatura wieku.