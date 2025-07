Czołgi w wersji SEPv3 (System Enhanced Package Version 3) to obecnie najnowsza produkowana wersja podstawowego wozu bojowego U.S. Army. Polska zamówiła łącznie 366 sztuk M1A2 Abrams, zarówno nowo wyprodukowanych, jak i zmodernizowanych do wersji SEPv3. Po tym, jak pierwsze dostawy trafiły w 2023 i 2024 roku do jednostek na wschodzie Polski, najnowsze wozy dotarły właśnie do warszawskiej jednostki, czyli jednej z najważniejszych brygad pancernych w kraju.