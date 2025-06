Dzięki nowoczesnym metodom badawczym i zaangażowaniu wielu instytucji udało się przywrócić pamięć o ofiarach i odkryć szczegóły życia codziennego więźniów tych niemal całkowicie zapomnianych miejsc - publikacja na ten temat zatytułowana "Landscapes of enslavement: investigations of Nazi concentration camps in Czyżówek and Karczmarka, Poland" ukazała się właśnie w magazynie naukowym Antiquity.