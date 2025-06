Hatszepsut to jedna z najsłynniejszych postaci starożytnego Egiptu. W 1479 r. p.n.e. objęła rządy jako regentka swojego bratanka Totmesa III, by już sześć lat później ogłosić się faraonem. Kiedy więc ponad trzy tysiące lat później w pobliżu świątyni grobowej w Deir el-Bahari archeolodzy odkryli tysiące fragmentów jej posągów, powszechnie uznano, że to "dowody zemsty" za jej polityczne ambicje. Herbert Winlock, prowadzący wykopaliska w imieniu Metropolitan Museum of Art, określił je jako "relikty zemsty Totmesa".