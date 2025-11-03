Chiny w ostatnich latach wzmocniły swój program kosmiczny, czego dowodem jest m.in. umieszczenie na orbicie okołoziemskiej nowej stacji kosmicznej Tiangong. W zeszłym tygodniu odbył się start misji Shenzhou-21, która jest kolejnym lotem załogowym do kosmicznej placówki. Wraz z tajkonautami wysłano kilka gryzoni.

W misji Shenzhou-21 na stację kosmiczną wysłano myszy

Shenzhou-21 to już 10. lot załogowy na stację kosmiczną Tiangong. W jej ramach wystrzelono trzech tajkonautów. Są to dowódca Zhang Lu, inżynier pokładowy Wu Fei i specjalista ds. ładunku Zhang Hongzhang, którzy zadokowali do placówki w sobotę, a start odbył się dzień wcześniej rakietą Long March-2F z Centrum Startowego Satelitów Jiuquan na pustyni Gobi.

Wraz z tajkonautami wchodzącymi w skład załogi misji Shenzhou-21 na stację kosmiczną Tiangong wystrzelono cztery myszy. Są to dwa gryzonie płci męskiej oraz dwa żeńskiej. Zwierzęta wysłano w ramach pierwszych chińskich badań nad ssakami na orbicie.

Myszy spędzą na stacji kosmicznej Tiangong pół roku, bo tyle potrwa misja załogowa Shenzhou-21. Następnie wrócą na Ziemię z tajkonautami. W ramach eksperymentu będzie badana fizjologia oraz zachowanie się ssaków w warunkach mikrograwitacji i wpływu środowiska kosmicznego.

Stacja kosmiczna Tiangong nie tylko dla chińskich astronautów

Tiangong to stacja kosmiczna, która znajduje się na orbicie okołoziemskiej (na wysokości niespełna 400 kilometrów) od 2021 r. Dotychczas jej załogi stanowili wyłącznie chińscy tajkonauci, ale wkrótce ma się to zmienić. W ramach nowej umowy między Chinami a Pakistanem do placówki uda się dwóch astronautów z drugiego z wymienionych państw. Obecnie przechodzą szkolenie.

Shenzhou-21 to już 10. lot załogowy na Tiangong. W ramach misji zaplanowano 27 eksperymentów i inne działania. Obejmują one m.in. biotechnologię, materiałoznawstwo, fizykę mikrograwitacji czy zaawansowane technologie kosmiczne. Ponadto załoga zainstaluje moduły ochronne przed kosmicznymi śmieciami i przetestuje nowe kombinezony.

Misje na Tiangong mają przygotować tajkonautów do obecności na Księżycu. Państwo Środka wiąże ze Srebrnym Globem ambitne plany. Chce tam wysłać ludzi jeszcze w tej dekadzie. Natomiast w latach 30. ma ruszyć budowa stacji badawczej na powierzchni.

Technologia dla zmysłów. Niesamowita immersyjna wystawa w Kioto AFP