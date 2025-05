Chiny i Rosja zbudują stację na Księżycu. Ważny projekt

Chiny i Rosja podpisały porozumienie, którego celem jest zbudowanie elektrowni na Księżycu. Zasili ona wspólną stację badawczą na powierzchni Srebrnego Globu, która ma powstać w przyszłej dekadzie. Co na to Amerykanie? Proponowany budżet NASA na 2026 r. może doprowadzić do anulowania pewnych projektów.