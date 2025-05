Kapsuła Orion dla misji Artemis 2. Polecą w niej astronauci NASA na Księżyc.

Orion to nowa kapsuła załogowa NASA, którą opracowano z myślą o programie Artemis. Statek ma zabierać astronautów na Księżyc. Do tej pory odbył się tylko jeden jego lot, który był bezzałogowy . Natomiast już w przyszłym roku pojazd ma polecieć pierwszy raz w kosmos z ludźmi.

Statek Orion trafi do placówki NASA Neil Armstrong Operations and Checkout Building w Centrum Kosmicznym imienia Johna F. Kennedy'ego na Florydzie. Tam zostaną przeprowadzone ostatnie testy przed integracją ze Space Launch System , który wyniesie kapsułę Orion z załogą w ramach misji Artermis 2. Rakieta SLS jest budowana w Vehicle Assembly Building (VAB) od kilku miesięcy.

NASA powierzyła firmie Lockheed Martin także modernizację systemu podtrzymywania życia i innych rozwiązań niezbędnych do obsługi kapsuły z załogą na pokładzie. Obejmuje to m.in. łączność audio czy mechanizm przerywania misji.

W załodze znajdzie się trzech astronautów NASA. Są to Reid Wiseman, Victor Glover i Christina Koch. Dołączy do nich Jeremy Hansen z Kanadyjskiej Agencji Kosmicznej. Do lądowania nie dojdzie. To ma nastąpić dopiero w ramach misji Artemis 3.