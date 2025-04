Ludzie na całym świecie świętują swoje urodziny na różne sposoby. Jedni urządzają huczne przyjęcia z tłumem gości, balonami i tortem, inni wolą spędzić ten dzień spokojnie, w gronie najbliższych, a czasem jedynie go symbolicznie wspominają. Jednak Dan Petit, najstarszy aktywny astronauta NASA, swoje urodziny spędził w wyjątkowy sposób - wracając na Ziemię z misji kosmicznej.

W niedzielny poranek, 20 kwietnia 2025 roku, o godz. 3:20 czasu polskiego, na stepach Kazachstanu wylądowała przy użyciu spadochronu kapsuła Soyuz MS-26. Na jej pokładzie znajdował się właśnie m.in. Don Pettit, który dokładnie tego dnia świętował swoje 70. urodziny. To wydarzenie nie tylko zapisuje się w annałach historii lotów kosmicznych, ale jest też inspirującym przykładem, jak pasja i naukowa ciekawość nie znają ograniczeń wiekowych.

Donald Pettit, urodzony 20 kwietnia 1955 roku w stanie Oregon, to postać doskonale znana fanom eksploracji kosmosu. Jego najnowsza, czwarta już misja na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS), trwała 220 dni. Podczas tej wyprawy, wraz z rosyjskimi astronautami Aleksiejem Owczyninem i Iwanem Wagnerem, wykonał 3520 okrążeń wokół Ziemi, pokonując dystans 93,3 milionów mil. Łącznie, przez swoją karierę, Pettit spędził w kosmosie aż 590 dni.

Pettit to naukowiec z krwi i kości - astronauta jest inżynierem chemikiem. NASA zaznacza, że wielokrotnie przyczynił się do badań, które przynoszą korzyści ludzkości i przyszłym misjom kosmicznym. Don Pettit prowadził na przykład badania nad drukiem 3D metali w mikrograwitacji, technologiami oczyszczania wody, wzrostem roślin w różnych warunkach oraz zachowaniem ognia w stanie nieważkości! To właśnie Pettit jest też autorem pierwszego na świecie patentu przyznanego za wynalazek powstały w kosmosie, przypomina CNN. Chodzi o tzw. Zero-G Cup, czyli kubek umożliwiający picie napojów bez użycia słomki w stanie nieważkości.