Miasta nocą na zdjęciach astronauty NASA z ISS. Uwagę zwracają światła

Don Pettit to astronauta NASA, który znany jest z robienia zdjęć o długiej ekspozycji. W ten sposób z pokładu Międzynarodowej Stacji Kosmicznej udało mu się zarejestrować naprawdę niesamowite obrazy, w tym komety C/2023-A3 (Tsuchinshan-ATLAS), którą można było oglądać na niebie w październiku.

Astronauta NASA uchwycił z ISS światła miast nocą

Pettit wykonał kolejne zdjęcia, które widzicie w tym artykule. Obrazy zostały wykonane w trakcie przelotów Międzynarodowej Stacji Kosmicznej nad Meksykiem oraz Stanami Zjednoczonymi. ISS w trakcie robienia fotografii znajdowała się około 400 km nad powierzchnią.

Trzeba przyznać, że efekt uzyskany na zdjęciach jest bardzo ciekawy. Uwagę zwraca oświetlenie uchwyconych z kosmosu miast, które ma postać ciągnących się smug. Pierwsze skojarzenie to skok o prędkości światła, choć oczywiście tak naprawdę Międzynarodowa Stacja Kosmiczna nie została tak rozpędzona. Efekt udało się uzyskać dzięki długiej ekspozycji.

Zdjęcie Zdjęcia, które astronauta NASA zrobił z pokładu ISS. / Don Pettit/NASA / materiał zewnętrzny

Na widocznych wyżej zdjęciach można dostrzec coś jeszcze. Widzicie to? Tak, to zorze polarne, które widoczne są w górnej części atmosfery Ziemi. Takich efektów z powierzchni planety nie możemy dostrzec.

Astronauta z kolejną misją na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej

Don Pettit jest już weteranem ISS. Obecna misja na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej jest jego czwartą. Po raz pierwszy poleciał tam w 2002 r., w ramach misji STS-113 realizowanej z użyciem wahadłowca Endeavour.

Obecnie jest członkiem 72. Ekspedycji na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Misja rozpoczęła się we wrześniu i potrwa do marca 2025 r. W ramach tego samego lotu NASA planuje sprowadzić na Ziemię dwójkę astronautów, którzy utknęli na ISS po pechowym locie kapsułą Starliner wcześniej w tym roku.

Don Pettit ma na własnym koncie wiele spektakularnych zdjęć. W ostatnim czasie udało mu się m.in. uchwycić końcówkę prywatnej misji Polaris Dawn, w której ramach odbył się pierwszy komercyjny spacer kosmiczny. Jeśli chcecie zobaczyć więcej jego fotografii, to znajdziecie go na platformie X pod nickiem Astro_Pettit. Wierzcie, że jest na co rzucić okiem.