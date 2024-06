Spędził 1000 dni w kosmosie. To absolutny rekord

Co prawda do pobicia rekordu pojedynczego najdłuższego lotu kosmicznego jeszcze daleka droga, bo ten należy do rosyjskiego astronauty Walerija Polakowa, który w latach 1994 i 1995 spędził na pokładzie stacji kosmicznej Mir 437 dni i 18 godzin, to osiągnięcie Olega Kononenko i tak zasługuje na odnotowanie, bo nieustannie śrubuje on swój rekord łącznego czasu spędzonego w przestrzeni kosmicznej.



Ten został ustanowiony w lutym tego roku, kiedy to "licznik" Rosjanina wskazał 878 dni na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, spędzonych tam w ramach wielu misji od 2008 roku. Tym samym pobił on wynik innego rosyjskiego astronauty Giennadija Padałki, który spędził w przestrzeni kosmicznej 878 dni, 11 godzin, 29 minut i 48 sekund w ciągu pięciu misji w latach 1998-2015.



1000 dni w kosmosie

Trwająca aktualnie misji Kononenki, która rozpoczęła się we wrześniu ubiegłego roku, powoli dobiega końca, bo jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, astronauta pozostanie na ISS do września tego roku. Niemniej z każdym dniem poprawia swój wynik, wczoraj pokonał barierę 1000 dni, a przed nim jeszcze ok. 100 kolejnych. Jak przekonywał jednak kilka miesięcy temu w wypowiedzi dla rosyjskiej agencji TASS, chociaż jest dumny ze swoich osiągnięć, bardziej od osobistych rekordów cieszy go fakt, że rekord należy do Rosjanina.

Pozostaje świadomość, że udało ci się osiągnąć coś nowego i ważnego, że pokonałeś pewien kamień milowy, dotknąłeś nieznanego. To daje pewność siebie i dumę z pracy, którą wykonałeś mówił z kolei po ustanowieniu rekordu 1000 dni.