Polska daje przykład innym krajom NATO już od dawna, bo dziś przeznacza na zbrojenia blisko 5 proc. PKB. Nasz kraj odgrywa coraz większe znaczenie w sojuszu, a teraz jego pozycja stanie się jeszcze silniejsza. Dziś w Warszawie podpisano bardzo ważną umowę obejmującą system rurociągów, co zapowiadano już wcześniej.

Kluczowa umowa na podłączenie do NATO-wskich rurociągów

Do podpisania wstępnej umowy doszło w Wojskowym Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie. Zawarto porozumienie dotyczące współpracy między PERN-em (liderem logistyki naftowej w Polsce) a Zakładem Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego.

Wśród polskich przedstawicieli znaleźli się m.in. wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk oraz pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Wojciech Wrochna. W ramach współpracy polskie rurociągi zostaną podłączone do systemu NATO-wskiego. Zakłada też rozbudowę rodzimej infrastruktury paliwowej.

Realizacja projektu nie tylko zwiększy odporność Polski na kryzysy paliwowe, ale także umocni jej pozycję jako strategicznego partnera NATO w regionie

Rośnie rola Polski w sojuszu NATO

Dla naszego kraju jest to ogromne wyróżnienie, ale też wyzwanie. Rozbudowa polskiej infrastruktury to korzyści dla całego sojuszu. Umożliwi to zwiększenie mobilności wojsk NATO oraz polepszenie efektywności operacyjnej.

Na polu walki, tak jak mówią wojskowi, najważniejsze są trzy rzeczy: sprzęt, amunicja i paliwo. Maszyny, takie jak czołgi czy wozy bojowe, wtedy kiedy nie mają paliwa, siłą rzeczy nie mogą funkcjonować

"Zaopatrzenie w paliwo w warunkach ewentualnego kryzysu, w czasie ewentualnej wojny czy jakiegoś stanu nadzwyczajnego, jest niezwykle trudne" - dodał wiceminister obrony Cezary Tomczyk.

Tego typu infrastruktura wykorzystywana jest do transportu paliwa między portami morskimi a bazami wojskowymi. Na ten moment największą rolę w całym systemie NATO odgrywa Central Europe Pipeline System. Obejmuje on Francję, Niemcy oraz kraje Beneluksu.

