Ogromny tankowiec krążył nad Polską. To element brytyjskiego udziału w obronie naszego nieba

Brytyjski tankowiec Airbus KC Mk2 Voyager o rejestracji KAYAK10 wystartował z lotniska Brize Norton w Wielkiej Brytanii około godz. 19.50 czasu uniwersalnego. Jak wskazują dane z Flightradar24 o godz. 21.38 znalazł się nad swoim punktem operacyjnym, na terenie północnego Mazowsza. Krążył w wyznaczonym punkcie do godz. 1.15, po czym wrócił do swojej macierzystej bazy.

Ten Airbus KC2 Voyager należy do 101. eskadry Królewskich Sił Powietrznych Wielkiej Brytanii (RAF) i wspiera brytyjskie myśliwce Eurofighter Typhoon, biorące udział w operacji Eastern Sentry (pol. Wschodnia Straż). Wcześniej wykonywał lot nad Mazowszem w nocy z 19 na 20 września, gdy Brytyjczycy po raz pierwszy wzięli udział w patrolu w ramach Eastern Sentry. Prawdopodobnie więc, dzisiejszej nocy Brytyjczycy wykonali drugi patrol w ramach obecnej operacji NATO.

Trasa przelotu brytyjskiego tankowca powietrznego KC Mk2 Voyager nad Polską Flightradar24 materiał zewnętrzny

Operacja Eastern Sentry. Sojusz NATO w ochronie Polski

Eastern Sentry koncentruje się na patrolowaniu przez siły sojusznicze polskiej przestrzeni powietrznej i reagowanie na możliwe zagrożenia. Stanowi ważne wsparcie dla polskiego systemu obrony i odpowiedź na bezprecedensowe naruszenie przestrzeni powietrznej przez drony rosyjskiej produkcji w nocy z 9 na 10 września. Biorą w niej udział siły zbrojne Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Danii oraz Czech.

Oto jakie maszyny biorą udział w operacji Eastern Sentry w podziale na kraje:

Wielka Brytania

Do czterech myśliwców Eurofighter Typhoon z bazy RAF Coningsby

Tankowce Voyager z bazy RAF Brize Norton

Niemcy

Cztery myśliwce Eurofighter Typhoon

Francja

Trzy myśliwce Dassault Rafale z "atomowych" jednostek EC 1/4 "Gascogne" i EC 2/4 "La Fayette, przeniesione do 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim

Dania

Dwa myśliwce F-16

Jedna fregata rakietowa, najprawdopodobniej typu Iver Huitfeld

Czechy

Trzy śmigłowce Mi-171Sz

Warto dodać, że obok Eastern Sentry w ramach misji Air Policing w Polsce stacjonują holenderskie myśliwce F-35, które także wykonują misje patrolowe i reagują na możliwe zagrożenie. To właśnie one brały udział w zestrzeleniach części dronów w nocy 9/10 września.

Kolos wspierający myśliwce Wielkiej Brytanii

Obecność podniebnych tankowców w takich operacjach jak Eastern Sentry jest nieodzowna. Pozwalają utrzymać operacyjność różnych maszyn na dłuższy czas, zapewniając zwielokrotnienie siły w powietrzu. W przypadku Typhoonów, które wylatują na patrole do Polski z terenów Wielkiej Brytanii tankowce Voyager, zapewniają zdolności do długich operacji i odpowiedzi na zagrożenie.

Voyager jest jedynym samolotem tankującym w powietrzu należącym do Królewskich Sił Powietrznych Wielkiej Brytanii. Podstawowa flota składa się z dziewięciu samolotów, z pięcioma dostępnymi do użytku komercyjnego, ale gotowymi do wykorzystania przez wojsko. Voyager rozpoczął służbę w 2012 roku, a jego konstrukcja oparta jest na modelu Airbus A330-200. Występuje w dwóch wersjach: KC Mk2 z dwoma punktami tankowania oraz KC Mk3 z dodatkowym wężem umieszczonym na linii środkowej, służącym do tankowania większych samolotów. Voyager może przenosić do 109 ton paliwa. Obok tankowania powietrznego może także wykonywać misje transportu, przenosząc do 291 siedzących pasażerów lub 45 ton ładunku, a nawet misje ewakuacji medycznej, mogąc przenosić do 40 noszy.

Tankowiec Airbus Voyager KC Mk2 Voyager w bazie lotniczej RAF Prestwick Jonathan Payne Wikimedia Commons

Voyagery w operacji Eastern Sentry mają towarzyszyć myśliwcom Eurofighter Typhoon FGR4. To najnowsza modyfikacja brytyjskiej wersji Typhoonów, wykorzystująca radar mechaniczny Captor-M, który pozwala lepiej walczyć na dalekich dystansach. W niedalekiej przyszłości ma zostać zastąpiony radarem z anteną elektronicznego skanowania fazowego (AESA) Captor-E ECRS Mk2. Napędzany przez dwa silniki turboodrzutowe Eurojet EJ200 Eurofighter Typhoon FGR4 może rozpędzić się do 2450 km/h. Myśliwce te mogą przenosić szeroki zestaw uzbrojenia, na które składają się wewnętrzne działko Mauser 27 mm, pociski powietrze-powietrze ASRAAM, Meteor i AIM-120 AMRAAM; precyzyjnie naprowadzane bomby Enhanced Paveway II i Paveway IV oraz pociski powietrze-ziemia Storm Shadow i Brimstone.

Brytyjski Eurofighter Typohoon FGR4 w 22. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Malborku Marcin Jabłoński archiwum prywatne

