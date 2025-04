Fram2 to przełomowa misja w dziejach ludzkości, której start odbył się w nocy z poniedziałku na wtorek. Rakieta Falcon 9 należąca do SpaceX wyniosła kapsułę Crew Dragon z czwórką astronautów. To pierwsi ludzie w historii, którzy przelecieli w kosmosie nad biegunami polarnymi Ziemi.