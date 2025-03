Kiedy odbędzie się start? Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie (głównie warunki pogodowe), to rakieta Falcon 9 z kapsułą zostanie wystrzelona w kosmos w godzinach wieczornych czasu wschodniego. W Polsce będzie wtedy godzina 3:46 w nocy .

Misja Fram2 będzie przełomową w historii ludzkości, bo po raz pierwszy astronauci przelecą nad biegunami polarnymi Ziemi . Do tej pory nie był tam żaden człowiek. Także załoga Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.

Stanie się to możliwe za sprawą ruchu statku po orbicie o nachyleniu 90 stopni. Pod tym względem rekordzistą do tej pory pozostaje radziecki Wostok 6 z 1963 r., który to poruszał się po orbicie o nachyleniu około 65 stopni.