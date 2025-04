NASA wystrzeliła w kosmos sondę Lucy jesienią 2021 r. Statek ciągle nie doleciał do celu, którym są planetoidy trojańskie znajdujące się na tej samej orbicie co Jowisz. Tymczasem w miniony weekend statek amerykańskiej agencji wykonał bardzo bliski przelot nad innym obiektem Układu Słonecznego. To asteroida Donaldjohanson.