Chiny to kraj, który wykazuje coraz większe zainteresowanie Srebrnym Globem. Świadczą o tym udane misje na Księżyc z ostatnich kilku lat. W tym ekspresowa Chang'e 6, która umożliwiła po raz pierwszy w historii sprowadzenie do badań na Ziemię próbek z niewidocznej strony naszego naturalnego satelity. Państwo Środka już planuje kolejne misje.

Reklama

Chiny szykują kolejne misje na Księżyc

W ciągu najbliższych lat Chiny chcą zrealizować jeszcze co najmniej dwie misje. Są to Chang'e 7 i 8. Celem obu przedsięwzięć jest południowy biegun Srebrnego Globu, gdzie mają znajdować się spore pokłady lodu. Miejsce to upatrzono z myślą o ewentualnej budowie stacji na powierzchni, co Państwo Środka chce zrealizować w ciągu 10 lat.

Oczywiście zbudowanie stacji na Księżycu, gdzie będą przebywać ludzie, nie jest prostym zadaniem. Najpierw region musi zostać lepiej zbadany. To właśnie mają umożliwić nadchodzące misje.

W ramach Chang'e 8 na Księżyc może polecieć humanoidalny robot

Misja Chang'e 8 planowana jest na 2028 r. Nowe informacje na jej temat ujawnił główny projektant przedsięwzięcia, Wang Qiong, który zaprezentował nowe pomysły. Wśród nich pojawia się bardzo ciekawe rozwiązanie.