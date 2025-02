SLS. NASA może anulować projekt rakiety na Księżyc.

NASA może anulować jeden z najambitniejszych projektów. Co z lotem na Księżyc?

SLS to wielka rakieta, która ma umożliwić agencji NASA powrót ludzi na Księżyc. Konstrukcja pochłonęła miliardy dolarów i do tej pory poleciała tylko raz. Istnieje prawdopodobieństwo, że Space Launch System zostanie pogrzebane i zwiastuje to spotkanie firmy Boeing z pracownikami, których zatrudniono przy tym projekcie.