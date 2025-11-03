Spis treści: Nowy park rozrywki w Gliwicach. Kiedy otwarcie? Inwestycja ma przyciągnąć gości z Czech i Niemiec

Nowy park rozrywki w Gliwicach. Kiedy otwarcie?

Nowy park rozrywki w Gliwicach ma powstać nieopodal centrum handlowego Europa Centralna w południowo-wschodniej części miasta. Deweloper z Amsterdamu oraz operator lunaparków Momentum Leisure wykupił działkę, dostał pozwolenie na budowę i zgromadził na ten cel 50 mln euro. Inwestycja ma trafić do realizacji pod koniec 2025 roku. Otwarcie obiektu przewidziano na połowę 2027 roku. Będzie to już czwarty obiekt tego inwestora w Polsce. Pozostałe trzy to parki Majaland w Gdańsku, Kownatach i Warszawie.

Obiekt zostanie wybudowany na działce o powierzchni około 5 hektarów. Będzie to raczej mały lunapark, któremu daleko do Energylandii (70 ha) czy Legendii Śląskiego Wesołego Miasteczka w Chorzowie (26 ha). Inwestor zapowiedział konstrukcję mieszaną - częściowo zadaszoną, a częściowo otwartą z roller coasterami i innymi atrakcjami.

"Park ten będzie w temacie dobrze znanych, międzynarodowych marek, wliczając w to postacie z Nickledeon (takie jak SpongeBob Kanciastoporty i Psi patrol) oraz Smerfy. Dwa roller coastery zostały już zakupione w pierwszym etapie inwestycji od uznanych producentów Zierer i Gerstlauer. Jedna z tych kolejek zostanie zbudowana częściowo wewnątrz i częściowo na zewnątrz" - czytamy w komunikacie inwestora na jego stronie.

Inwestycja ma przyciągnąć gości z Czech i Niemiec

O ile trzy pierwsze obiekty Momentum Leisure to raczej parki dla dzieci (wspomniane Majalandy), obiekt w Gliwicach będzie dedykowany również starszym grupom wiekowym. Dlaczego akurat Gliwice? Deweloper wybrał tę lokalizację ze względu lokalizację w pobliżu Czech i Niemiec. Te tereny przygraniczne stanowią dla niego rynek na ponad 40 milionów mieszkańców. Do miasta na Śląsku w ciągu kilku godzin będą mogli dojechać samochodem goście zarówno z niemal całej Polski, jak i bliskich regionów zagranicznych.

Momentum Leisure, znany z parków tematycznych w Holandii i Belgii, prowadzi coraz śmielszą ekspansję w naszej części Europy, a także w Rumunii. Nowy park rozrywki w Gliwicach nie jest zresztą odosobniony. Niedawno w Brojcach pod Gryficami w województwie zachodniopomorskim otwarty został Hossoland. To również nieprzypadkowa lokalizacja. Park znajduje się niecałe 1,5 godziny drogi samochodem od przejścia granicznego w Świnoujściu i niecałe pół godziny od Kołobrzegu.

Technologia dla zmysłów. Niesamowita immersyjna wystawa w Kioto AFP