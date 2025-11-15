Astronomowie już od dawna dysponują modelami kosmologicznymi i te obejmują również Układ Słoneczny. Nowe badania podważają część z dotychczasowych. Naukowcy ustalili, że nasz system może w rzeczywistości poruszać się nawet ponad trzy razy szybciej niż uważano. Jak to możliwe?

Układ Słoneczny porusza się w Drodze Mlecznej szybciej

Zacznijmy od tego, że Układ Słoneczny nie stoi w miejscu. W rzeczywistości porusza się względem centrum galaktyki Drogi Mlecznej. Teraz astronomowie odkryli, nasz system może przemieszczać się przez kosmos ponad trzy razy szybciej niż wcześniej zakładano.

Do takich wniosków doszedł zespół naukowców, który w badaniach wykorzystał sieć radioteleskopów Low Frequency Array (LOFAR) oraz dwa inne radioteleskopy do mapowania rozmieszczenia radiogalaktyk. Następnie zebrane wyniki wykorzystano do pomiaru ruchu Układu Słonecznego.

Nasza analiza pokazuje, że Układ Słoneczny porusza się ponad trzy razy szybciej, niż przewidują obecne modele. Ten wynik wyraźnie przeczy oczekiwaniom opartym na standardowej kosmologii i zmusza nas do ponownego rozważenia naszych wcześniejszych założeń

Naukowcy wykorzystali w badaniach sieć radioteleskopów LOFAR. LOFAR / ASTRON materiał zewnętrzny

Odkryta dysproporcja w rozmieszczeniu radiogalaktyk (anizotropia) była nawet 3,7 razy większa niż przewidywana w standardowym modelu kosmologii, który opisuje rozwój wszechświata od momentu Wielkiego Wybuchu sprzed około 13,8 mld lat.

Ruch Układu Słonecznego może zaprzeczać założeniom wszechświata

Odkrycie jest istotne i choć wymaga kolejnych badań, które mogłyby to jednoznacznie potwierdzić, tak może mieć wpływ na fundamentalną wiedzę związaną z ekspansją wszechświata.

Jeśli nasz Układ Słoneczny rzeczywiście porusza się tak szybko, musimy zakwestionować fundamentalne założenia dotyczące wielkoskalowej struktury wszechświata

Nowe badania poniekąd pokrywają się z wcześniejszymi obserwacjami kwazarów w podczerwieni. Naukowcy zauważyli tu pewną korelację i jest możliwe, że stanowi to dowód na brak błędu i potwierdza odzwierciedlenie rzeczywistych cech kosmosu.

