Artysta Elias Marrow wprowadził w konsternację zarówno publiczność, jak i pracowników Narodowego Muzeum w Cardiff, wieszając w jego sali wystawowej wydruk wygenerowany przez sztuczną inteligencję, bez jakiegokolwiek pozwolenia.

Wygenerował obraz w AI i powiesił go w muzeum. Odwiedzający myśleli, że to oficjalna wystawa (zdj. poglądowe)
Wygenerował obraz w AI i powiesił go w muzeum. Odwiedzający myśleli, że to oficjalna wystawa (zdj. poglądowe)123RF/PICSEL

Praca zatytułowana "Empty Plate", czyli "Pusty talerz", przedstawia chłopca w szkolnym mundurku, siedzącego na krześle i trzymającego pusty talerz, który ma zdaniem autora "symbolizować stan Walii w 2025 roku". Obraz został oprawiony w drewnianą ramę i przez kilka godzin wisiał w sekcji sztuki współczesnej, zanim zdezorientowani odwiedzający powiadomili personel.

Sztuka ze wsparciem AI

Jak wyjaśnia jego autor, który najpierw naszkicował obraz ręcznie, a dopiero potem wykorzystał sztuczną inteligencję do jego stworzenia: "AI jest z nami na stałe; ograniczanie jej możliwości byłoby sprzeczne z moimi przekonaniami o sztuce". Przy okazji dodaje też, że jego celem było sprawdzenie, jak publiczne instytucje kultury reagują na dzieła spoza oficjalnego systemu wystawienniczego.

Interesuje mnie, jak instytucje decydują, co zasługuje na pokazanie i co się dzieje, gdy do ich przestrzeni trafia coś, co nie przeszło kuratorskiej selekcji
wyjaśnił.

"Stan Walii w 2025 roku"

Co ciekawe, reakcja publiczności była zaskakująco pozytywna - wiele osób robiło zdjęcia, nie zauważając, że dzieło nie figuruje w katalogu muzeum. Jak podaje BBC, nie wszyscy byli jednak zachwyceni - jedna z odwiedzających przyznała, że "początkowo uznała pracę za element performansu, ale szybko zrozumiała, że to partyzancka interwencja artystyczna":

Zastanawiałam się, dlaczego tak słabej jakości praca AI wisi bez informacji, że została wygenerowana przez sztuczną inteligencję
wspominała.

Tak czy inaczej, rzecznik muzeum Amgueddfa Cymru potwierdził, że nieautoryzowany wydruk został usunięty. I choć w sieci padają oskarżenia o wandalizm, sam Elias Marrow, który wcześniej przeprowadzał podobne akcje m.in. w Bristol Museum i Tate Modern, zaprzecza, by jego działania można było za takowy uznać: "Moja sztuka nie dotyczy zakłócania, lecz uczestnictwa bez pozwolenia. Nie proszę o zgodę, ale też nikomu nie szkodzę".

