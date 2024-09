Droga Mleczna zaczęła kolidować z sąsiednią galaktyką? "Ogromna katastrofa"

Droga Mleczna ma sąsiednie galaktyki i wśród nich jest Andromeda. Naukowcy sądzą, że kiedyś dojdzie do zderzenia obu obiektów, co wywoła katastrofę o niewyobrażalnych rozmiarach. Co, jeśli proces ten już się rozpoczął? Sugerują to badania astronomów ze Stanów Zjednoczonych i Australii.

Zdjęcie Droga Mleczna zaczęła kolidować z sąsiednią galaktyką? Ogromna katastrofa. / Wikimedia Commons / domena publiczna