Spoglądając w niebo widzimy, że jedne gwiazdy święcą mocniej, a inne mniej. Związane jest to nie tylko z ich odległością od Ziemi, ale również budową i wielkością. W Drodze Mlecznej odkryto rzadką gromadę obiektów, które w porównaniu do Słońca wyróżniają się bardzo dużą jasnością.

Rzadkie gwiazdy milion razy jaśniejsze od Słońca

W Drodze Mlecznej znaleziono rzadką gromadę gwiazd, którą sklasyfikowano pod nazwą Barbá 2. Znajduje się ona około 24 tys. lat świetlnych od nas. Dla porównania średnica całej galaktyki to około 105,7 tys. lat świetlnych. Wspomniana gromada została dokładniej zbadana z wykorzystaniem teleskopu kosmicznego Gaia, który należy do Europejskiej Agencji Kosmicznej.

Badania wykazały, że gromada Barbá 2 jest bogata w rzadki typ gwiazd. Są to czerwone nadolbrzymy, które mogą być setki razy większe od Słońca. Przy okazji ich jasność może być nawet milion razy większa.

Gromady bogate w czerwone nadolbrzymy są bardzo rzadkie i zazwyczaj znajdują się bardzo daleko, ale odgrywają kluczową rolę w zrozumieniu kluczowych aspektów ewolucji masywnych gwiazd. czytamy w oświadczeniu autorów badań

Tego typu twory są jednak bardzo rzadkie. Do tej pory w Drodze Mlecznej sklasyfikowano około 1,1 tys. tego typu obiektów. Natomiast liczba wszystkich gwiazd w galaktyce szacowana jest na kilkaset miliardów! Znalezione czerwone nadolbrzymy są więc bardzo wyjątkowe. Tym bardziej, gdy pod uwagę weźmiemy ich położenie w jednej gromadzie.

Czerwone nadolbrzymy fascynują naukowców

Czerwone nadolbrzymy to potężne gwiazdy, które fascynują astronomów od bardzo dawna. Spalają one własne paliwo znacznie szybciej niż Słońce i to sprawia, że ich żywot jest bardzo krótki. Nasza gwiazda powinna przetrwać ponad 10 mld lat. Natomiast czas życia czerwonych nadolbrzymów szacowany jest na zaledwie kilka mln lat.

Dokładniejsze zbadanie gromady Barbá 2 jest więc dla naukowców niebywałą okazją na przyjrzenie się całemu zbiorowi tego typu obiektów. Uczeni chcą w ten sposób poznać odpowiedzi na pytania związane z formowaniem się czerwonych nadolbrzymów oraz ich ostatecznym losem.

Zdjęcie Betelgeza to zdecydowanie najbardziej znany czerwony nadolbrzym. / materiały prasowe

W ramach ciekawostki warto dodać, że najbardziej znanym czerwonym nadolbrzymem w Drodze Mlecznej jest Betelgeza. To potężna gwiazda, która zlokalizowana jest w gwiazdozbiorze Oriona i znajduje się w pierwszej dziesiątce pod względem jasności na nocnym niebie Ziemi.

