Kosmiczne śmieci czy niewielkie asteroidy to duży problem dla działalności ludzi na orbicie okołoziemskiej. Powstają więc różne pomysły związane z zaradzeniem tym problemom. Na jeden z nich wpadła kalifornijska firma TransAstra, która proponuje kosmiczne worki. Przy okazji przewidziano dla nich inne zastosowanie, które może rozpocząć erę kosmicznego górnictwa.

TransAstra testuje kosmiczne worki na śmieci i asteroidy

TransAstra to kalifornijska firma, która rozpoczęła testy projektu o nazwie Capture Bag. Są to nadmuchiwane worki, które będą w stanie przechwytywać różne obiekty. W planach są różne rozmiary dostosowane pod konkretne potrzeby.

Pod koniec października dobiegły testy Capture Bag prowadzone na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Miały one na celu sprawdzić potencjał wykorzystanych materiałów w przestrzeni kosmicznej oraz ich odporności na trudne warunki. Jednak do prawdziwego przechwytywania ich nie wykorzystano. Na ISS sprawdzano torbę w rozmiarze jednego metra.

Przeszliśmy od szkicu na tablicy do dostarczenia sprzętu na demonstrację lotu w ciągu siedmiu miesięcy

Projekt dostał 12 mln dolarów wsparcia z funduszy inwestycyjnych i interesują się nim również NASA oraz Siły Kosmiczne Stanów Zjednoczonych, które przeznaczyły łącznie na rozwój Capture Bag około 15 mln dolarów.

Kosmiczny worek Capture Bag ma złapać asteroidę w 2028 roku

TransAstra wierzy, że do rzeczywistej demonstracji możliwości Capture Bag dojdzie już w za kilka lat. Firma planuje przechwycić w kosmiczny worek małą asteroidę w 2028 r. Jeśli uda się to osiągnąć, to zostanie postawiony duży krok naprzód na drodze rozwoju kolejnej branży przemysłu.

Wiemy już, gdzie znajdują się setki tych obiektów i planujemy wysłać pierwszy z nich w 2028 r. – naszym zdaniem zapoczątkuje to prawdziwą rewolucję przemysłową w kosmosie

Asteroidy mogą być bogate w metale, ale ich wydobywanie w kosmosie obecnie jest poza możliwościami ludzkości. Przede wszystkim z powodu ogromnych kosztów tego typu przedsięwzięć.

Aby rozwiązać problem wydobycia surowców z asteroid, tak naprawdę trzeba rozwiązać cztery inne problemy, które nazywamy wykrywaniem, wychwytywaniem, przemieszczaniem i przetwarzaniem

Joel Sercel dodaje, że TransAstra ma technologie we wszystkich tych obszarach i 21 patentów. Do tej pory udało się pobrać próbki z asteroid tylko w ramach dwóch misji agencji JAXA i jednej NASA, co pochłonęło setki milionów dolarów. Kalifornijska firma wierzy, że uda się jej ściąć te koszty wielokrotnie, co może zapoczątkować erę kosmicznego górnictwa.

