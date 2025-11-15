Roboty humanoidalne to maszyny, które przypominają z wyglądu człowieka. Zostały zaprojektowane w taki sposób, aby nie tylko kojarzyły się z ludźmi, ale również były w stanie wykonywać podobne czynności. Właśnie rozpoczęła się pierwsza na świecie masowa dostawa takich robotów, którą zainicjowała chińska firma UBTech.

UBTech rusza z pierwszą na świecie masową dostawą robotów humanoidalnych

Chińska firma UBTech poinformowała, że rozpoczęła pierwszą na świecie masową dostawę robotów humanoidalnych. Nie jest to więc realizacja małych zamówień, a produkcja odbywająca się na dużą skalę.

UBTech poinformowało, że zwiększyło produkcję robotów wcześniej w tym miesiącu i jest to odpowiedź na zapotrzebowania klientów. Zamówienia pochodzą od różnych partnerów, którzy oczekują nieprzerwanej pracy we własnych zakładach. Są to m.in. firmy z branży motoryzacyjnej czy technologicznej.

Chińczycy otrzymali łączne zamówienia o wartości około 800 mln juanów (ok. 409 mln złotych) i chwalą się, że pierwsze partie robotów zostały już dostarczone do klientów. UBTech podpisało umowy nie tylko na produkcję maszyn, ale też specjalistyczne instalacje oraz wdrożenia na dużą skalę.

Najważniejsze zamówienie zostało złożone we wrześniu przez jedną z chińskich firm, która szukała zaawansowanego systemu robotycznego. Wartość umowy to 250 mln juanów. Inny klient z Syczuanu zgodził się zapłacić 159 mln juanów. Roboty planują kupić m.in. BYD, Geely Auto, FAW Volkswagen i Dongfeng Liuzhou Motor.

Roboty humanoidalne Walker S2 same wymieniają baterie

Dostarczane przez UBTech roboty humanoidalne to maszyny o nazwie Walker S2. Przypominają one z wyglądu człowieka i mają nad nim jedną wielką przewagę. Mogą pracować ciągle i w tym celu nie jest potrzebny stały dozór sprawowany przez ludzi.

Walker S2 jest także w stanie samodzielnie wymieniać baterię, co pozwala na zachowanie ciągłości pracy. W tym celu maszyna nie potrzebuje pomocy człowieka, a cała czynność trwa zaledwie kilka minut.

Robot humanoidalny UBTech przypomina człowieka i jego kończyny zaprojektowano w taki sposób (wykorzystując przeguby), aby przypominały ludzkie. Walker S2 jest w stanie poruszać się na dwóch nogach i podnosić ciężkie przedmioty.

UBTech radzi sobie coraz lepiej i tegoroczne zyski firmy wzrosły o kilkanaście procent. W przypadku przychodów było to 27,5 proc. Ceny akcji spółki na przestrzeni 2025 r. wzrosły o ponad 150 proc. Analitycy przewidują, że to nie koniec umacniania się spółki na rynku. Firma wierzy, że do końca br. uda jej się dostarczyć do klientów łącznie 500 sztuk Walkerów S2.

