Statek nazwano BYD Shenzhen i jest to prawdziwy kolos. Konstrukcja jest długa na 219,9 metra oraz szeroka na 37,3 metra. Znajduje się tutaj 16 pokładów , które są w stanie pomieścić łącznie aż 9200 samochodów . Dotychczasowy rekord pod tym względem należał do transportowca klasy Aurora o ładowności 9100 CEU, który jest obsługiwany przez norweski Höegh Autoliners.

Dostawa BYD Shenzhen stanowi kluczowy krok w strategii globalizacji BYD. To coś więcej niż tylko statek transportowy, ale służy jako "morski most" łączący chińską innowację z rynkiem globalnym, umożliwiając użytkownikom na całym świecie dzielenie się korzyściami płynącymi z chińskiej technologii

Pierwszy załadunek BYD Shenzhen rozpoczął się w zeszłym tygodniu i wiemy, że statek udaje się w dziewiczy rejs do Brazylii. Do tej pory samochody marki trafiły do ponad 100 krajów i regionów świata w ponad 400 miastach. Wprowadzany do użytku transportowiec ma zwiększyć możliwości dostawcze i producent ma już kilka podobnych statków. Pierwszy z nich oddano do użytku ponad rok temu.