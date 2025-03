Kolejne suwnice przypłynęły do Gdańska z Chin

Nowe suwnice STS mają możliwość obsługi największych statków kontenerowych na świecie. Są większe i wyższe niż dotychczasowe, które już pracują na terminalu. Każdy z dźwigów waży prawie 2 tys. ton i ma ponad 96 m wysokości (z podniesionym wysięgnikiem 140 m). Są w stanie podnieść 65-tonowe kontenery na wysokość 55 metrów i wynieść go na pokład statku na długość 74 metrów, co daje 26 rzędów kontenerów.

Dźwigi przypłynęły do Gdańska (już zmontowane) aż z Chin, a dokładnie z chińskiego portu Changxin położonego we wschodniej części państwa. Aby dotrzeć do Polski, statek przepłynął aż 29,5 tys. km (16 115 mil morskich). Droga była wydłużona ze względu na konieczność opłynięcia od południa całej Afryki, gdyż krótsza trasa prowadząca przez Morze Czerwone i Kanał Sueski jest obecnie zbyt niebezpieczna przez ataki jemeńskich bojowników Huti.