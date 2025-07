I to już jest dobrze widoczne na froncie. W ostatnich tygodniach, Rosjanie coraz rzadziej używają czołgów podczas szturmów na pozycje ukraińskiej armii. Zamiast czołgów, na polu walki pojawiają się wozy bojowe i transportery opancerzone, a nawet quady, buggy, motocykle i wózki golfowe. Analitycy tłumaczą, że to bardzo dobre wieści dla Sił Zbrojnych Ukrainy, ponieważ te maszyny można o wiele szybciej wyeliminować z walki za pomocą dronów i dzięki temu zwiększyć przewagę nad wrogiem.

Kreml coraz częściej wysyła do walk również mocno zmodyfikowane "antyczne" czołgi, które pamiętają jeszcze mroczne czasy zimnej wojny, a nawet okresu tuż po II wojnie światowej. Eksperci podkreślają, że to oznaka coraz większej desperacji Rosji, która w kwestii swojej pięści pancernej ciągnie już dosłownie na oparach. Eksperci podają, że jeszcze w tym roku, armia Władimira Putina będzie miała ogromne problemy z produkcją pancernych maszyn.

ISW podał, że na podstawie analizy zdjęć satelitarnych kilkunastu rosyjskich baz, można dojść do wniosku, że w połowie 2024 roku, znajdowało się w nich jeszcze ok. 3600 czołgów. Maszyny te nie były w pełni sprawne. Wśród nich znajdowało się dużo tzw. dawców części. Dla porównania, w 2021 roku, czyli jeszcze przed wybuchem wojny na Ukrainie, było to ok. 6300 czołgów.

Rosja traciła rok temu w Ukrainie ok. 100 czołgów miesięcznie. Teraz traci ok. 30-40 czołgów w zaledwie 10 dni (11 sztuk tylko jednego dnia - 10 lipca), a to wszystko dzięki ogromnym zapasom dronów kamikadze. Jednocześnie koncerny mogą dostarczyć na front zaledwie 300 nowych czołgów rocznie. Nie trudno policzyć, że posiadając ok. 1200 w pełni sprawnych maszyn, pięść pancerna Rosji może jeszcze sprawnie powojować do końca 2025 roku.