W kwietniu zeszłego roku, na froncie w Ukrainie pierwszy raz pojawił się przedziwny pojazd, który szybko został ochrzczony nazwą "czołg-żółw" czy "żelazny bałagan" . Dlaczego taka enigmatyczna nazwa? Ponieważ na pierwszy rzut oka taki pojazd wygląda jak żółw, dlatego też zaczęto je nazywać "czołgami-żółwiami". Rosjanie wpadli na bardzo kiepski pomysł, by żelaznymi kopułami chronić swoje czołgi przed ukraińskimi dronami kamikadze.

Eksplozja tych maszyn był tak potężna, że czołgi-żółwie rozpadły się na drobne kawałki. Eksperci podkreślają, że te pojazdy to bezsensowny wynalazek. Co ciekawe, przyznali to również sami Rosjanie. Czołg z taką żelazną konstrukcją ma ograniczoną możliwość manewrowania w terenie, a dodatkowo załoga ma skróconą widoczność celów. Najczęściej na takie potwory przerabiane są czołgi T-72.