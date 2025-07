Największy samolot świata , a mianowicie An-124 Rusłan, dostarczył do Kijowa broń z krajów NATO. Maszyna odleciała zaledwie kilka godzin po lądowaniu. W sieci pojawiły się jej zdjęcia nad Kijowem. Samolot na co dzień stacjonuje na lotnisku wojskowym w niemieckim Lipsku. W ostatnim czasie ten olbrzym jest niezwykle aktywny na niebie.

Eksperci ze świata lotnictwa tłumaczą, że Rusłan ma za zadanie dostarczyć do Sił Zbrojnych Ukrainy potrzebny sprzęt wojskowy i broń. Rosjanie kilka dni temu ruszyli z wielką ofensywą w obwodzie donieckim i zaporoskim, której celem jest zdobycie miasta Pokrowsk. Kraje NATO, by wesprzeć Ukrainę w tym trudnym momencie, wysłały armii mnóstwo broni wartej setki milionów dolarów.

Dotychczas An-124 Rusłan dostarczał broń z różnych krajów świata na lotnisko w rzeszowskiej Jesionce, ale z powodu remontu postanowiono, że te największe samoloty transportowe na świecie będą lądować bezpośrednio na lotniskach w Ukrainie. Jedna z maszyn była widziana nad Kijowem. Chociaż może wydawać się to niezwykle niebezpiecznym pomysłem, bo przecież trwa wojna, a Kijów jest codziennie atakowany pociskami i dronami, to jednak Ukraińcy wcześniej przygotowali pole do realizacji tego wyzwania.

Oznacza to, że nasi sąsiedzi mogą pozwolić sobie na bezpieczne lądowanie samolotów transportowych w swojej stolicy bez obaw o rosyjski atak. Chociaż nie wiadomo, co dostarczają na swoich pokładach Rusłany, to mówi się, że obecnie są to pociski do wyrzutni HIMARS czy Patriot. Nie brakuje też pocisków artyleryjskich czy pojazdów bojowych.