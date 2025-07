Patrząc na dokonania robotników pracujących przy budowie odcinka w dzielnicy Aishbagh w centrum Bhopalu, można powiedzieć, że to jedyny taki most na świecie. Na zdjęciach, które obiegły sieć, widać coś, co trudno przeoczyć - to ostry zakręt pod kątem ok. 90 stopni na środku przejazdu nad torami. W sieci nie brakuje żartów, memów i porównań do gier typu Minecraft ze względu na charakterystyczny kanciasty wygląd. Ale jednocześnie wiele osób pyta poważnie: czy ktoś naprawdę dopuścił do realizacji taki projekt?