Najbardziej niezwykłe mosty świata. Niedługo otwarcie najwyższego z nich

Świat pędzi do przodu, a w miarę rozwoju nowych technologii oraz coraz bardziej śmiałych pomysłów, z roku na rok zwiększa się liczba nowych budowli, które nie tylko zadziwiają rozmachem, ale także przesuwają granice ludzkich możliwości inżynieryjnych. Współczesne projekty stają się wizytówką rozwoju państw, a jednocześnie przyciągają uwagę turystów i miłośników ekstremalnych wrażeń.

Jeśli chodzi o mosty, niegdyś konstrukcja z Polski piastowała miano wyjątkowej w skali świata - chodzi o pierwszy na świecie most spawany, który powstał w Maurzycach. Nie dorównywały mu wówczas żadne inne mosty, a dziś ze względu na swoją historię obiekt ma szanse trafić na listę UNESCO. Natomiast obecnie w kwestii budowy wyjątkowych mostów prym wiodą Chiny. W czerwcu otwarty zostanie tam najwyższy na świecie most, Huajiang Grand Canyon Bridge. To będzie nie tylko wygodna przeprawa, ale i atrakcja - a na chętnych czeka tu nietuzinkowe urozmaicenie - również z kategorii "naj".

Gigant nad kanionem. Huajiang Grand Canyon Bridge to nie tylko przeprawa

Najwyższy most świata, Huajiang Grand Canyon Bridge, to obiekt w południowo-zachodniej prowincji Kuejczou (Guizhou) w Chinach, nad wąwozem Huajiang i rzeką Beipan. Ze względu na to, że jest to region górzysty, przez lata utrudniony był rozwój komunikacji i gospodarki. Nowoczesne rozwiązania pomogły te problemy zlikwidować. Most, którego pokład zawieszono na wysokości 625 metrów od lustra wody, jest częścią drogi ekspresowej łączącej dystrykt Kuejczou - Liuzhi ze słynącym z gór w kształcie piramid powiatem Anlong. Długość mostu to 2890 metrów. Dzięki niemu przeprawa przez kanion znacząco się skróci - wg. CNN z nawet dwóch godzin do zaledwie kilku minut.

Potęgę rekordowego mostu łatwiej wyobrazić sobie, gdy zestawi się go ze znanymi już obiektami. I tak Huajiang Grand Canyon Bridge jest niemal dwukrotnie wyższy od wieży Eiffla, a gdyby tuż pod pokładem mostu wznieść pod nim wieżowiec, to byłby on czwartym najwyższym budynkiem świata - zaraz po znajdującym się na trzecim miejscu, liczącym 632 m Shanghai Tower. Dlaczego warto to sobie wyobrazić? Bo w planach jest też umożliwienie chętnym skoku na bungee z tego gigantycznego mostu.

Huajiang Grand Canyon Bridge nie tylko umożliwi szybkie podróżowanie, ale i stanie się magnesem na turystów. Powstają tam centrum, kładki i platforma do skoków na bungee. QIN GANG / IC photo / Imaginechina via AFP AFP

Najwyższy most świata to także atrakcja. Rekordowy skok na bungee

Poza imponującymi parametrami technicznymi most Huajiang Grand Canyon Bridge szykuje się na prawdziwą sensację turystyczną. Będzie tam bowiem przeszklona winda, która zawiezie turystów na panoramiczny taras widokowy, emocje podskoczą też ze względu na szklane kładki, z których będzie można podziwiać spektakularne widoki na kanion. Ale gwoździem programu jest wspomniany skok na bungee - z najwyższego na świecie punktu, jaki kiedykolwiek zaoferowano.

Rekordowa wysokość punktu położonego pod pokładem mostu ma spełnić marzenia śmiałków o niezwykłym locie na bungee. W kanionie ma natomiast zostać utworzony cały ośrodek sportów ekstremalnych, a także centrum dla odwiedzających. Dzięki temu most Huajiang nie tylko ułatwi życie mieszkańcom i podróżnym, ale stanie się także magnesem dla miłośników sportów ekstremalnych z całego świata. Władze kraju podkreślają, że most Huajiang, prawdziwe połączenie funkcji transportowej i komunikacyjnej z turystyczną, to symbol chińskiej innowacyjności i odwagi w realizacji najbardziej ambitnych przedsięwzięć.

