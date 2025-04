Najwyższy most świata wkrótce zostanie otwarty

Chiny planują otworzyć Huajiang Grand Canyon Bridge w czerwcu 2025 roku. Ta rekordowa struktura rozciąga się na długości 2890 metrów, zaś główne przęsło mierzy 1420 metrów. Most ten jest najwyżej położony na świecie. Pokładu mostu do dna wąwozu jest dokładnie 625 metrów. Gdyby pod spodem umieścić budynek, byłby on 4. najwyższym budynkiem świata. Wyższe są tylko Shanghai Tower (632 m), Merdeka 118 (678,9 m) i oczywiście Burdż Chalifa (828 m).

Spośród najwyżej położonych mostów cała pierwsza szóstka (lub według innych źródeł - ósemka) należy do Chin. Najwyższy dotąd zbudowany mieści się 565 m nad ziemią. Jest to most Duge, znany także jako most Beipanjiang. Został on wybudowany na granicy prowincji Kuejczou i Junnan. Huajiang Canyon Bridge znajduje się aż o 60 metrów wyżej nad ziemią. Dla porównania - Varso Tower w Warszawie ma wysokość 310 metrów, czyli ponad dwa razy mniej! To może niejedną osobę przyprawić o zawroty głowy.

Prace nad postawieniem mostu zaczęły się w 2022 roku. Mimo trudności, jakie sprawiają prace na takich wysokościach, budowa przebiegała szybciej niż planowano. Koszt inwestycji wynosił ok. 283 miliony dolarów. Dzięki temu, że powstanie ten most, podróż z jednego krańca wąwozu do drugiego, zamiast 70 minut, potrwa nieco ponad minutę. Długość mostu to 2890 metrów.

Chiny chcą przyciągnąć turystów - również ekstremalnych

Polacy naprawdę mogliby się wiele nauczyć od Chińczyków, jeśli chodzi o prace budowlane. Eksperci uważają, że budowla tej skali mogłaby powstawać na Zachodzie nawet do 10 lat. Na drodze mogłyby stanąć problemy natury politycznej, logistycznej czy środowiskowej. Chiny traktują swój rekordowy most jako pokaz siły i możliwości. "Ten superprojekt rozciągający się nad 'pęknięciem Ziemi' zademonstruje możliwości inżynieryjne Chin i zbliży Kuejczou do celu, jakim jest stanie się światowej klasy destynacją turystyczną" - powiedział chiński polityk Zhang Shenglin.

W przypadku Huajiang Canyon Bridge inżynierowie zdecydowali się na most podwieszany z uwagi na trudne warunki środowiskowe wewnątrz kanionu. Stalowe liny połączone z dwoma 262-metrowymi wieżami wiszą nad głównym przęsłem o długości 1420 metrów. Liny te mają wytrzymać silny wiatr, który występuje na tych wysokościach. Konstrukcja kratownicowa mostu składa się z 93 segmentów o łącznej masie 22 ton. To tyle, co 3 Wieże Eiffla, a całość zainstalowano w zaledwie dwa miesiące.

Chiny liczą, że nowy most przyciągnie też miłośników sportów ekstremalnych. Planowane jest tam otwarcie najwyższego na świecie obiektu do skoków na bungee. Do tej pory takim rekordowym obiektem komercyjnym był Szklany most w Zhangjiajie (prześwit wynosi ok. 300 m) - również w Chinach.

