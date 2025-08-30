Globalne ocieplenie powoduje ekstremalnie wysokie temperatury, które w różny sposób wpływają na aktywność człowieka. Nowe badanie potwierdza, że im jest cieplej, tym bardziej negatywny nastrój mają ludzie - a wykazała to analiza postów w mediach społecznościowych.

Przeanalizowano 1,2 miliarda postów, które pojawiły się na platformach Twitter (X) i Weibo ze 157 krajów na przestrzeni całego roku. Ujawniło to, że gdy temperatura wzrośnie powyżej 35 stopni Celsjusza, nastroje wyrażane w postach stają się o około 25 proc. bardziej negatywne w krajach o niższych dochodach, i o około 8 proc. w krajach zamożniejszych. Wniosek? Ekstremalne upały wpływają na ludzi nie tylko fizycznie, ale również emocjonalnie.

Jak przeprowadzono badanie?

Każdemu wpisowi w mediach społecznościowych nadano ocenę od 0,0 (dla wpisów negatywnych) do 1,0 (dla wpisów pozytywnych). Później ustalono ich lokalizacje i oceniono w korelacji z pogodą w danym regionie. Dzięki temu naukowcy mogli wywnioskować związek pomiędzy ekstremalnymi temperaturami a wyrażanymi nastrojami użytkowników.

Pod uwagę wzięto również dochody na poszczególnych obszarach. Okazało się, że w miejscach o dochodach niższych niż próg graniczny Banku Światowego dla rocznego dochodu narodowego brutto na osobę, wynoszącego 13 845 dolarów, wpływ upałów był trzykrotnie silniejszy niż w obszarach o lepszej kondycji gospodarczej.

- Nasze badanie ujawnia, że rosnące temperatury nie tylko zagrażają zdrowiu fizycznemu czy produktywności ekonomicznej, ale także wpływają na samopoczucie ludzi na całym świecie każdego dnia - mówi Siqi Zheng, współautor badania. - Ta praca otwiera nowe możliwości zrozumienia, jak stres klimatyczny kształtuje dobrostan człowieka w skali globalnej.

Czy nasz nastrój zmieni się do roku 2100?

Korzystając z długoterminowych globalnych modeli klimatycznych, a także zwracając uwagę na pewne przystosowanie człowieka do upałów, naukowcy opracowali ocenę wpływu ekstremalnych temperatur na nastrój ludzi do roku 2100. Okazuje się, że samopoczucie emocjonalne mieszkańców planety pogorszy się o 2,3 proc. w oparciu o same wysokie temperatury.

- Mamy nadzieję, że te zasoby pomogą badaczom, decydentom i społecznościom lepiej przygotować się na ocieplenie świata - podsumowuje Zheng.

Badanie zostało opublikowane w magazynie One Earth.

