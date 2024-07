W Twojej okolicy są jeziora, rzeki lub strumienie? Należysz do grona szczęśliwców, którzy mają dostęp do wód powierzchniowych, które teoretycznie można wykorzystać. Około jedna czwarta ludności na Ziemi pozbawiona jest tego luksusu, a ich życie zależy od wody znajdującej się pod ziemią.

Problem w tym, że dziesiątki, a nawet setki milionów z nich do końca tego stulecia może zostać pozbawiona nawet tego jednego skromnego źródła. Rosnąca temperatura na świecie może zamienić je w toksyczne, nienadające się do picia zbiorniki.

Woda gruntowa będzie zbyt gorąca, aby ją pić

Fale upałów, topnienie pokrywy lodowej, wzrost poziomu oceanów i gwałtowności zjawisk atmosferycznych takich jak burze czy huragany regularnie pojawiają się na pierwszych stronach serwisów naukowych, ekologicznych, portali czy gazet. Czasem możemy przeczytać też coś o zanieczyszczeniach rzek. Ale rzadko zastanawiamy się nad wodami, które na co dzień ciężko nam zobaczyć, a które znajdują się głęboko pod naszymi nogami.

Dużo uwagi poświęconej zmianom klimatu słusznie poświęcono zjawiskom pogodowym i dostępności wody. Musimy jednak szerzej myśleć o wpływie, jaki zmiana klimatu będzie miała na wody gruntowe. Wyjaśnia hydrolog Dylan Irvine z Uniwersytetu Karola Darwina w Australii

Według nowego badania do 2100 roku co najmniej 75 milionów ludzi prawdopodobnie będzie mieszkać w miejscach, gdzie woda gruntowa jest zbyt gorąca. Tak wynika z modelu opracowanego przez naukowców z Instytutu Technologii w Karlsruhe (KIT). Swoje prognozy oparli na dwóch scenariuszach odzwierciedlających rozwój społeczno-gospodarczy i stężenie gazów cieplarnianych. Ustalili, że w zależności od scenariusza temperatura wód gruntowych wzrośnie od 2,1 st. C do 3,5 st. C.

Niektóre części świata odczują ten wzrost bardziej dotkliwie, wyjaśnia autorka badania, dr Susanne Benz z Instytutu Fotogrametrii i Teledetekcji w KIT, w oświadczeniu. - Najwyższego na świecie tempa ocieplenia wód gruntowych można spodziewać się w miejscach o płytkim poziomie wód gruntowych i/lub wysokim ociepleniu atmosferycznym - pisze. Oznacza to, że dla milionów ludzi na całym świecie woda gruntowa stanie się niezdatna do picia.



Dlaczego pogrzana woda będzie niezdatna do picia?

- Około 30 milionów ludzi żyje już w regionach, w których woda gruntowa jest cieplejsza, niż określono w najsurowszych wytycznych dotyczących wody pitnej - powiedziała dr Benz. - Oznacza to, że picie wody tam bez uzdatniania może być niebezpieczne. Na przykład może wymagać wcześniejszego przegotowania. Woda pitna jest również podgrzewana w rurach wodociągowych przez ciepło w ziemi. W zależności od scenariusza, do 2100 roku może to dotknąć nawet kilkaset milionów ludzi.

Woda uwięziona w porowatych skałach pod powierzchnią ziemi jest pełna rozpuszczonych minerałów, ale może zawierać także zanieczyszczenia i patogeny. Ocieplenie nawet o 2 st. C może mieć katastrofalne skutki - pozbawić środowisko tlenu, ułatwić rozwój niebezpiecznych bakterii, ułatwić rozpuszczanie nadmiernej ilości metali ciężkich, takich jak arsen czy mangan.

- Nasze wyniki pokazują, jak ważne jest podejmowanie działań mających na celu ochronę wód gruntowych i znalezienie trwałych rozwiązań, które pozwolą przeciwdziałać negatywnemu wpływowi zmian klimatycznych na wody gruntowe - podsumowała dr Benz.

Badanie opublikowano w czasopiśmie Nature Geoscience.